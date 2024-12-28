Объем льготной ипотеки в России составил 118 млрд рублей в декабре 2024 года
Центробанк России сообщил, что объем льготной ипотеки в начале декабря сохраняется на уровне ноября, составив примерно 118 млрд рублей за первые три недели месяца. Об этом сообщили в РИА «Новости».
- Это ниже показателей аналогичного периода ноября, когда было выдано 119 млрд рублей.
В ноябре 2024 года выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) снизились на 25%, составив 72,3 тыс. кредитов на сумму 274,4 млрд рублей. Поддержка государственных программ составила около 75% от общего объема кредитования, что эквивалентно 204,3 млрд рублей, но заметно снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 18,2%.
Также процентные ставки на рынке возросли, и в результате выдача ИЖК на рыночных условиях упала на 40,4%, составив 70 млрд рублей.
Напомним, что депутаты Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали проект льготной ипотечной программы для участников СВО со ставкой 2%. Документ направлен в Минфин России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.