Объем льготной ипотеки в России составил 118 млрд рублей в декабре 2024 года

Фото: Максим Платонов

Центробанк России сообщил, что объем льготной ипотеки в начале декабря сохраняется на уровне ноября, составив примерно 118 млрд рублей за первые три недели месяца. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Это ниже показателей аналогичного периода ноября, когда было выдано 119 млрд рублей.

В ноябре 2024 года выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) снизились на 25%, составив 72,3 тыс. кредитов на сумму 274,4 млрд рублей. Поддержка государственных программ составила около 75% от общего объема кредитования, что эквивалентно 204,3 млрд рублей, но заметно снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 18,2%.

Также процентные ставки на рынке возросли, и в результате выдача ИЖК на рыночных условиях упала на 40,4%, составив 70 млрд рублей.



Напомним, что депутаты Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали проект льготной ипотечной программы для участников СВО со ставкой 2%. Документ направлен в Минфин России.



Анастасия Фартыгина