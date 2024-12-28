Банк России опубликовал курс валют с 28 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 28 декабря. По отношению к основным денежным единицам, кроме юаня, рубль ослабил позиции.
Доллар прибавил в цене 1,15 рубля, евро усилил свою позицию на 0,15 рубля, юань подешевел на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 101,68 рубля;
- евро — 106,10 рубля;
- юань — 13,43 рубля.
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