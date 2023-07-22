Как в Москве не будет: синоптики Татарстана о дождях в Казани

Атлантический циклон в Татарстане «оставит не такой яркий след, как в Москве»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первая половина лета в Татарстане выдалась очень контрастной: аномально жаркие дни вместе с прохладными; июнь отметился заморозками, а вот в июле власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. За первый летний месяц выпало всего 9 мм осадков при норме в 60 мм. В это время в Москве на этой неделе почти сутки продолжался ливень. За 24 часа — практически месячная норма. Стоит ли ожидать таких аномалий в Татарстане и чем еще удивит лето 2023 года, «Реальному времени» рассказали доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев и профессор КФУ Юрий Переведенцев.

«Много бед натворил в Московском регионе»

Отвечая на самый главный вопрос о том, придут ли в Татарстан мощные ливни, прошедшие на этой неделе в Москве, оба ученых ответили однозначно: нет, не придут. Они сошлись во мнении с научным руководителем Гидрометцентра России Романом Вильфандом, который сообщил, что ожидать повторения синоптической ситуации в Москве не стоит.



— Атлантический циклон, который много бед натворил в Московском регионе, к нам сейчас придет, но он уже ослабленный, поэтому дожди здесь будут местами, локальные, временами. Но не более того, — пояснил Переведенцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Аухадеева, мнение о том, что погода в Татарстане повторяет московскую, достаточно распространено, и у этого есть научное обоснование.

— Вопрос мог возникнуть у обывателя в силку того, что мы привыкли к тому, что та погода, которая на днях была в Москве, сегодня будет в Казани. Этому есть научное объяснение. Но это не всегда так. У нас, например, в июне Москве с осадками повезло, но до Казани они попросту не доходили, поскольку мы оказались на периферии циклона, а Москва оказывалась в центре. В настоящее время примерно та же история, — подчеркнул Аухадеев. И добавил, что в Татарстане этот циклон «оставит не такой яркий след, как в Москве».

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уже сообщал, что в Казани и Приволжском федеральном округе не ожидается повторения синоптической ситуации в Москве. По его словам, в ПФО сильные дожди с грозой и ветром прогнозируются только в Пермском крае.

«У нас есть особое условие»



Говоря о погодных условиях в республике, ученые напомнили о засухе, в связи с которой в начале июля ввели ЧС. По их словам, в ближайшее время ситуация значительно не изменится.

— У нас есть особое условия — засуха, особенно почвенная. Почему? Потому что на протяжении июня вместо 60 мм выпало всего лишь 9 мм осадков. Очень мало. В июле их тоже мало, у нас должно быть 70 мм за месяц, а у нас их не более 30. Вряд ли у нас дожди будут, потому что мы сейчас в тыловой части циклона. Осадки будут, но они незначительные, — прокомментировал Переведенцев.

Тем не менее, отчаиваться пока рано. Осадков за первые две декады июля в 3 раза больше, чем за весь июнь. В связи с этим в республике локально понижается класс пожароопасности, заметил Аухадеев.

— Говоря о засухе и пожароопасности, сейчас осадки к нам хоть начали пробиваться. Этого недостаточно, но это не так уж и плохо. Это не ноль. В то же время, в среду фиксировали 6 мм осадков, что снижает пожароопасность, — добавил он.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Что касается прогноза на ближайшие 7 дней, погода изменится незначительно, сошлись во мнении собеседники «Реального времени». Температура воздуха будет опускаться на 1—2 градуса от нормы — это около +18,7 градуса.

— Начало недели будет определяться циклоном. Это неустойчивая погода с высокой вероятностью локальных осадков, — считает доцент. — Это пополнит бюджет осадков, но осадки во второй половине лета уже не так полезны для формирования урожайности. Эти бы осадки в июне, тогда бы мы не потеряли урожай. Сейчас уже есть безвозвратно потерянный урожай.

Такой же прогноз дал и Переведенцев:



— Никаких катаклизмов у нас не предвидится, потому что мы находимся на южной периферии циклона. Центр этого циклона далеко от нас. Он в районе Архангельской области. Ожидается прохождение холодного фронта, выпадение осадков. В то же время из-за больших барических градиентов достаточно высокие скорости ветра, порядка 4—5 м/с.

«У нас лето выдалось очень контрастное»

Именно засуха и экстремальная пожароопасность ожидаемо оказались главными особенностями первой половины лета. Сезон по большей части характеризуется именно этими явлениями.

— Итоги таковы, что у нас была экстремальная пожароопасность. Пожароопасность делится на 5 классов, и у нас она экстремальная. Это первое, что нехорошо. Второе — у нас засушливые условия, засуха почвенная и атмосферная. У нас огромный недобор осадков, — отметил Переведенцев.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Однако, по словам Аухадеева, говоря об итогах двух месяцев, можно отметить и температуру. Она, вопреки всем прогнозам, оказалась ниже климатической нормы.

— У нас лето выдалось очень холодное, очень контрастное. Мы июль также ощущаем, что он аномально холодный. Вопреки всем прогнозам. По прогнозам, должны были быть на градус выше нормы. Август, по актуальному прогнозу, пока в пределах нормы дается — 18,5. Но эти прогнозы пересматривают за день до нового месяца, — заметил Аухадеев.

Доцент определил еще одну погодную тенденцию региона — снижение континентальности климата в регионе:

— У нас с февраля по май наблюдались аномально теплые месяцы. Сейчас уже второй месяц подряд холодный. Континентальность нашего климата уменьшается. Чем более континентальный климат, тем более выраженная амплитуда. У нас эта амплитуда уменьшается.

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