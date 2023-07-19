Роман Вильфанд: в Казани не ожидается обильных осадков, как в Москве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани и Приволжском федеральном округе не ожидается повторения синоптической ситуации в Москве, сообщил порталу kzn.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



— Осадки, которые выпали в Москве вчера днем и сегодня ночью, действительно, были очень интенсивными. За час выпало 20—25 мм. Редко случается, когда в течение короткого промежутка времени такая интенсивность бывает, — сказал он.

Вильфанд отметил, что в ПФО сильные дожди с грозой и ветром прогнозируются только в Пермском крае. В Казани таких обильных осадков не ожидается. По его словам, в Татарстане установилось нормальное лето с температурным фоном +23.. +27 градусов. В республике преобладает облачная погода с не очень интенсивными осадками.

Дожди, грозы и сильный ветер в Татарстане прогнозируются до конца этой недели. Температуры воздуха в дневное время не превысят +28 градусов, а ночью могут опуститься до +11 градусов.

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Маргарита Головатенко