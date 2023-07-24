«А потом дом в 25 этажей появится»: казанцев обеспокоила стройка на Дубравной

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В редакцию «Реального времени» обратились жители улицы Дубравной в Казани, рассказав о «подозрительной» стройке, которую развернули в их дворе по соседству с татаро-английской гимназией №16. По словам населения, еще в июне участок внутри квартала огородили без всякого оповещения, а паспорт объекта отсутствовал. Правда, на заборе был наклеен листок бумаги о том, что скоро здесь появятся футбольные и баскетбольные площадки. Такой подход к работе обеспокоил жителей близлежащих домов, многие из них решили, что на самом деле территорию отдали под высотную жилищную застройку. Подробности — в материале.

«На этом месте могут появиться многоквартирные «свечки»

Речь идет о внутриквартальной территории возле татаро-английской гимназии №16 на ул. Дубравной и дома №12а на ул. Фучика. Участок общей площадью 0,8 га расположен между жилыми домами, рядом со школой и метеостанцией, с которыми его разделяет лишь забор. По словам населения, ранее на этой площадке играли дети, прогуливались жители домов.

На этом месте имелись хоть и старые, но футбольные ворота, а также несколько небольших спортивных снарядов.

В прошлом месяце территорию огородили, рассказали местные жители, тем самым лишив их удобного места прогулок. Поскольку в гимназии уже есть свой корт с футбольным полем, у населения возникли сомнения по поводу строительства еще одной спортивной площадки.

В прошлом месяце территорию огородили, рассказали местные жители, тем самым лишив их удобного места прогулок. скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

К тому же больше всего вопросов вызвало то, что на стройке не было паспорта объекта. По мнению жителей Дубравной, бумажный листок на заборе, где написали, что в этом месте пройдут «работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, который будет включать в себя волейбольную и баскетбольную площадки, мини-футбольное поле и трибуны» выглядит недостаточно убедительно:

— Объявление то красивое, а потом дом в 25 этажей появится! В чате жильцы стали обсуждать, что на этом месте могут появиться многоквартирные «свечки». Чуть ли не на митинг собирались, — рассказал «Реальному времени» местный житель Алексей Иванов.

Листок, где написали о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, выглядит неубедительно. предоставлено realnoevremya.ru Алексеем Ивановым

В исполкоме Казани, куда «Реальное время» обратилось с запросом, подтвердили, что на участке действительно идут работы по строительству спорткомплекса. Однако подробности проекта, сроки реализации, информацию о застройщике не озвучили.

— На данном земельном участке запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), — сообщили нашему изданию в пресс-службе мэрии Казани еще в июне, а спустя месяц добавили, — Более подробной информации о строительстве ФОКОТа около гимназии №16 на сегодняшний день нет.

В исполкоме Казани подтвердили, что на участке идут работы по строительству спорткомплекса. предоставлено realnoevremya.ru Алексеем Ивановым

Ночной пожар и отъезд строителей

Еще одно обстоятельство, связанное с проектом спорткомплекса, вызвало тревогу местных жителей — это ночной пожар по соседству со стройкой. В ночь на 25 июня на территории соседней метеостанции произошло возгорание. Огонь заметила в окно одна из жительниц ближайших домов и сразу вызвала пожарных. Это ЧП породило новые сомнения у граждан, они решили, что двор расчищают под строительство более крупного объекта:

— Земельные участки — идеальные для строительства многоквартирных «свечек», — высказал мнение Алексей Иванов.

Кадастровая стоимость застраиваемого участка — чуть более 65 млн рублей, а территории реперной метеорологической станции «Казань-Опорная» общей площадью 10,4 тысячи кв.м — 52,6 млн.

Земельные участки — идеальные для строительства многоквартирных «свечек», — высказал мнение Алексей Иванов. скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

По словам жителей, через несколько дней после пожара рабочие разобрали забор, собрали инструменты и уехали вместе с техникой из этого двора. Обеспокоенным гражданам никто ничего не разъяснял, поэтому инициативная группа жильцов обратилась в районную администрацию:

— Проводились предварительные подготовительные работы, сейчас проект отправили на доработку. После всех согласований, работы возобновятся, — процитировали местные жители ответ администрации Приволжского района.

После небольшой паузы строители действительно вернулись на объект, вновь пригнав самосвалы и экскаваторы. Местные жители заметили, как они начали земляные работы 18 июля. По словам Алексея Иванова, сейчас активисты их дома планируют обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность этой стройки. При этом, когда на строительную площадку прибыл фотограф «Реального времени», бульдозеров и экскаваторов уже не было (есть на снимках Иванова, — прим. авт.). На месте был лишь один КАМАЗ, который тоже вскоре уехал.

1 / 10 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В этом году Татарстан получит 78 млн рублей на создание «умных» спортивных площадок

23 июня стало известно, что Татарстан и еще пять регионов России получат из государственного бюджета дополнительные 78 млн рублей на создание «умных» спортивных площадок по федеральному проекту «Бизнес-спринт» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В общей сложности, в республику направят 104 млн рублей: 78 млн в 2023 году и 26 млн в 2025-м.

Помимо Татарстана, дополнительное финансирование в размере 78 млн рублей из федерального бюджета направят в Пермский край, Чечню, Архангельскую, Белгородскую и Ростовскую области. Общая сумма инвестиций составит около 500 млн рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Средства выделяют на обустройство современных площадок для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы занимающиеся могли подобрать индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, сообщает пресс-служба российского правительства. Таким образом россиян планируют привлечь к занятиям физкультурой во дворах.

На 2022 год в России было запланировано строительство 110 «умных» спортплощадок в 82 регионах. Из-за отмены крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей распределили дополнительно на 94 объекта. Общая сумма финансирования составила около 5 млрд рублей. Возможно, что и на улице Дубравной в Казани появится одна из таких площадок.

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