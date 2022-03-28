Чернышенко: в России в 2022 году построят более 200 «умных» спортплощадок

Фото: Максим платонов

В России в этом году построят более 200 «умных» спортивных площадок, часть из них возведут на средства, высвобожденные после отмены крупных спортивных соревнований, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



По новому федеральному проекту «Бизнес — спринт (Я выбираю спорт)» на 2022 год было запланировано строительство 110 таких спортплощадок в 82 регионах. Из-за отмены крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей распределят дополнительно на строительство 94 площадок. Общая сумма финансирования составит около 5 млрд рублей.

— Инфраструктура позволит привлечь еще больше желающих к занятиям физической активностью и достичь цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным — не менее 70% граждан, регулярно занимающихся спортом, к 2030 году, — приводит ТАСС слова Чернышенко.

В России в 2022 году планируется открыть более 100 спортивных объектов и провести свыше 10 тысяч соревновательных мероприятий. В текущем году в более чем 50 российских регионах планируют завершить строительство и ввести в эксплуатацию 145 спортивных объектов.

Маргарита Головатенко