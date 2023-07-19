День в истории: трагедия на улице Заря и ликвидация безграмотности

Чем примечательна дата 19 июля?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 19 июля, празднуется День пирожков с малиновым вареньем, а в Японии отмечается День женщин-министров. 19 июля Пушкин подарил стихотворение «Я помню чудное мгновение...» адресату, в Москве начались XXII Олимпийские игры, а по всему СССР — борьба с безграмотностью, впервые прозвучал лозунг «¡No pasarán!», возле своего дома был убит заместитель муфтия ДУМ РТ Валиулла Якупов. Родились певец Ильгам Валиев, профессор филологии Диляра Тумашева, актер Бенедикт Кэмбербетч и музыкант Брайан Мэй. Умерли лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев, актриса Фаина Раневская, банкир Павел Рябушинский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Убит Валиулла хазрат

19 июля 1926 года в Тюмени родилась Диляра Тумашева, в 1965—1989 и 2001—2006 годах — заведующая кафедрой татарского языка в КГУ, также заведующая кафедрой восточных языков и профессор Института востоковедения. Исследовала язык и диалекты сибирских татар, написав монографии «Язык западносибирских татар. Грамматический очерк и словарь», «Диалекты сибирских татар. Опыт сравнительного исследования» и «Словарь диалектов сибирских татар» (1992).



19 июля 1975 года родился Ильгам Валиев. До начала певческой карьеры он учился на факультете механики в сельскохозяйственном институте. На четвертом курсе Уфимской государственной академии искусств начал петь в театре оперы и балета Башкортостана, позже стал ее солистом. В 2010-м перешел в Екатеринбургский академический театр. В 2012-м получил специальную премию «Золотой маски» за роль Принца в спектакле Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». В 2015-м дебютировал в Большом театре в партии Водемона в «Иоланте» Чайковского.

19 июля 2012 года возле своего дома на улице Заря был убит выстрелом в грудь заместитель главы Духовного управления мусульман РТ Валиулла Якупов. В тот же день ранение получил сам муфтий — взрывное устройство находилось под задним креслом его автомобиля. Услышав первый хлопок, Ильдус Файзов смог покинуть машину.



Максим Платонов/realnoevremya.ru

19 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, что казанскому «Водоканалу» не хватило всего 125 тысяч рублей, чтобы подключить Старые Горки к новому водоводу. В самом МУП и исполкоме города уверяли, что проблема больше в технической плоскости. Сети для территории планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 Приволжского района Казани построила московская фирма «ВТС» по госконтракту с компанией «РСК». В 2021-м жители поселка, давно страдающие от перебоев с водой, добились, казалось, невероятного — на новом водоводе построили водопроводную камеру и «Водоканал» выдал техусловия на подключение к нему поселкового водопровода. Однако само подключение так и не состоялось.

Начали ликвидировать безграмотность



19 июля 1825 года Александр Пушкин вручил Анне Керн стихотворение «К*» («Я помню чудное мгновенье...»). В этот день она уезжала из Тригорского, имения тети (жены брата матери), Прасковьи Осиповой. Пушкин отбывал в это время ссылку в соседнем имении Михайловское. При этом, разумеется, образ героини серьезно обобщен и поэтизирован, нельзя отождествлять Керн и «гения чистой красоты», к тому же нечто похожее Пушкин писал в стихотворении «К ней» в 1817 году.



19 июля 1920 года Совнарком создал чрезвычайную комиссию по ликвидации неграмотности, которая организовывала курсы ликбеза, готовила учителей и выпускала учебники. Согласно постановлению, школа грамоты должна была появиться в каждом советском населенном пункте, где жило более 15 человек. Учеба в школах шла 3—4 месяца. Работой комиссии руководил нарком просвещения Анатолий Луначарский.



19 июля 1980 года в Москве начались XXII Олимпийские игры. Часть соревнований проходила в других городах — Таллине, Ленинграде, Минске, Киеве и Мытищах. К масштабному событию были построены такие объекты, как спортивный комплекс «Олимпийский», стадион «Лужники», олимпийский комплекс «Измайлово», терминал F аэропорта Шереметьево и многое другое.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Не пройдут!



19 июля 1936 года Долорес Ибаррури по радио впервые произнесла лозунг «¡No pasarán!» («Они не пройдут!»). Лидер испанских коммунистов имела в виду войска франкистов, которые подходили к Мадриду. Само выражение берет начало от французского лозунга «On ne passe pas!» («Прохода нет!»), ставшего популярным во время битвы при Вердене 1916 года.

19 июля 1947 года родился гитарист группы Queen Брайан Мэй. Знаменитую гитару сделал с отцом из дубовой доски, мотоциклетных деталей и пуговиц из перламутра. Помимо музыки занимается деятельностью фонда Save Me, который заботится о защите животных от жестокого обращения. В 2007 году написал кандидатскую диссертацию по астрофизике.



19 июля 1976 года родился актер Бенедикт Кэмбербэтч. Среди самых его известных ролей — Шерлок Холмс в сериале BBC, Хан Нуньен Сингх в «Стартреке», Джулиан Ассанж в «Пятой власти» и, конечно, Доктор Стрэндж в нескольких картинах.