«Флот РТ» пойдет по пути «ЮВТ Аэро»: Татарстан «выбивает» субсидии на речные перевозки

Миндортранс РТ уговаривает Росморречфлот взяться за субсидирование речных перевозок по Волге

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Татарстан выступил с новой инициативой по перезапуску скоростного сообщения по Средней Волге. Минтранс РТ предлагает создать межрегионального речного оператора с участием Федерального агентства морского и речного транспорта, повторяя схему создания пригородной железнодорожной компании АО «Содружество» (50% — у РЖД, по 25% — у Татарстана и Удмуртии). «Если Росморречфлот возьмется за это дело, а в АО войдут остальные регионы, тогда получится оперативно действующая команда», — объяснил «Реальному времени» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Главная цель — привлечь федеральные субсидии на компенсацию речных перевозок. Ближайший «конкурент» — Нижегородская область, которая запустила перевозки по Верхней Волге.

Поплыть по схеме «Содружества»?

Правительство Татарстана внесло новые предложения по активизации речных перевозок по Волге на рассмотрение рабочей группы Госсовета РФ по разработке программы «Великий Волжский путь», рассказал «Реальному времени» глава Минтранса РТ Фарит Ханифов. Министерство не отказывается от идеи создания «Объединенной Волжско-Камской судоходной компании» с участием поволжских регионов, но настроено учредить организацию на базе федеральной структуры Росморречфлот, уточнил он. В этом случае головная структура могла стать получателем федеральных субсидий. К ним республика готова добавлять собственные ресурсы.

Ничего нового в этой схеме нет. Совместное субсидирование пассажирских перевозок давно применяется в пригородном железнодорожном транспорте и воздушном сообщении, уточнил он. Не доплывали федеральные субсидии лишь до речного транспорта, который дотируют сами регионы для выполнения социальных рейсов для дачников. К примеру, в этом году Татарстан выделил на компенсацию речных перевозок 95,7 млн рублей, тогда как в пригородном железнодорожном транспорте совместное субсидирование приносит 360 млн рублей, в авиационном — свыше 1 млрд рублей.

— Когда говорят о едином операторе, то мы имеем в виду, чтобы им выступило Федеральное агентство морского и речного транспорта, — объясняет глава Минтранса РТ Фарит Ханифов. — Но сегодня это интерпретируют по-разному. Мы выходим с такой инициативой с тем, чтобы это был единый оператор, и чтобы он был собран по конструкции, подобной тому, как работают операторы на железной дороге. К примеру, ОАО «Содружество» в сфере пригородных железнодорожных перевозок. РЖД выступает учредителем с 50% долей, а Татарстан и Удмуртия имеют по 25% долей, — рассказал он.

Дружба регионов с РЖД приносит впечатляющий эффект, подчеркивает он. Объединение трех бюджетов для субсидирования пригородных перевозок привело к росту пассажиропотока до 6 млн в год, уточнил он на правительственном часе. В этом году «Содружество» получило 380,6 млн рублей субсидий из трех источников. По словам Фарита Ханифова, это помогло расширить схему движения до 124 маршрутов, увеличить парк техники до 38 составов электропоездов, а тариф на перевозку остался на уровне проезда в городском автотранспорте.



— Эта модель взаимоотношений показала высокую эффективность, схема оказалась удачной. Почему бы не повторить ее в речных перевозках? — заявил глава Миндортранса РТ.

«Вопрос двигается»?

«Если Федеральное агентство морского и речного транспорта возьмется за это дело, а в АО войдут регионы, тогда сложилась бы оперативно действующая команда», — высказал Фарит Ханифов уверенность в разговоре с «Реальным временем». По его словам, оператор межрегиональных речных перевозок смог бы комплексно «анализировать весь поток на реке», «выстраивать правильные и необходимые маршруты». Исходя из этих данных, оператор получил бы возможность «определять необходимое количество судов» по каждому направлению, тогда как сейчас каждый регион в одиночку решает, — отметил он.

Но будет ли в этом качестве выступать «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания» или оператором станет абсолютно новая компания, он не стал говорить. Правда, заверил: «...вопрос двигается, дорожная карта написана, ее исполнение контролируют, думаю, что в течение 2023—2024 года она будет создана». В пресс-службе Минтранса РФ воздержались от комментариев.

Оператор межрегиональных речных перевозок смог бы комплексно «анализировать весь поток на реке», «выстраивать правильные и необходимые маршруты». Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

У Левитина договорились на «троих»

Впервые идея объединения регионов для создания межрегионального оператора речных перевозок по Волге прозвучала на выездном заседании Комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуры в апреле. Тогда глава Миндортранса РТ объявил, что пять регионов — Татарстан, Марий Эл, Ульяновская, Самарская области и Чувашия готовы выступить учредителями «Объединенной Волжско-Камской судоходной компании». По его словам, каждый из субъектов получит по 20% в уставном капитале. Но затем выяснилось, что Самарская область не хочет вливаться в «речной альянс».

На июньском заседании рабочей группы при Госсовете РФ под руководством Игоря Левитина регионы высказались за разделение Волги на три зоны — Верхняя, Средняя и Нижняя, рассказывали источники «Реального времени». По их словам, эксперты Высшей школы экономики просчитывают экономическую целесообразность разделения маршрутов. Результаты будут готовы к осени, утверждают они.

В итоге Татарстан учредил собственную судоходную компанию АО «Флот РТ» с уставным капиталом в 2 млрд рублей. «Мы начинаем с нового листа», — объяснял журналистам министр транспорта республики на пресс-конференции. По его прогнозу, к 2025 году пассажиропоток повысится до 500 тысяч вместо 350 тысяч пассажиров в 2022 году. А флот будет доведен до 12 «Метеоров-2020». Ожидается, что в конце июля речной перевозчик получит лицензию и сможет начать выполнять рейсы по Волге. Два новых «Метеора-2020» будут курсировать по маршруту Казань — Болгар — Казань, а судно А-217 — Казань — Свияжск — Казань. Будут ли их дотировать из бюджета РТ, не уточнялось.



Два новых «Метеора-2020» будут курсировать по маршруту Казань — Болгар — Казань. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Флот РТ» повторит модель «ЮВТ-Аэро»?

Впрочем, глава Миндортранса РТ не исключает и другого варианта субсидирования. По его словам, обсуждается и второй способ поддержки речного транспорта по схеме Росавиации. Ведомство выделяет определенную сумму на выполнение конкретного маршрута с определенной частотой вылета, а ее прямым получателем является авиакомпания. В этом случае нет необходимости в учреждении оператора. По этой схеме летает «ЮВТ-Аэро».

— Как работают в авиаперевозках? Согласно постановлению правительства РФ №1242 Росавиация и регионы субсидируют рейс (складываются федеральные и региональные бюджеты для субсидирования каждого авиарейса). В результате через Росавиацию покрывается 39% расходов на каждый межрегиональный маршрут, а оба региона покрывают 60% (каждый по 30%), — говорит Фарит Ханифов.

К примеру, в этом году татарстанский авиаперевозчик «защитил» программу через Росавиацию на 21 рейс, еще 16 рейсов — между регионами. Общий объем субсидий только из бюджета Татарстана превысит 500 млн рублей.

— Тоже самое мы хотим предложить на реке, — объяснил министр, — Ведь из Казани вы никогда не отправитесь в экскурсию на скоростном «Метеоре» в Ярославль. Вы поплывете либо до Чебоксар, либо до Ульяновска, ну может быть до Самары. Поэтому региональная связка с федеральным оператором должна быть.

Какую сумму запрашивает Татарстан, он не стал разглашать.

По данным главы Миндортранса РТ, с начала года наблюдается резкий подъем водных перевозок. Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Бум речных перевозок на Волге

Совместное субсидирование взбодрит пассажиропоток на Волге. По данным главы Миндортранса РТ, с начала года наблюдается резкий подъем водных перевозок. За 5 месяцев перевезено 26,7 тысячи пассажиров, что на 60% больше прошлого года. Выполнено 538 туристических заходов, что на 48% больше, чем годом ранее. «Теплоходы прибывают в Казань, Свияжск, Болгар, Тетюши, Нижнекамск, Елабугу». Сейчас срочно ремонтируется еще пять теплоходов. «Если в прошлом году в навигации было девять судов, то до конца этого года, даже без учета «Метеоров», количество судов будет доведено до 15», — сообщил он.

Нижегородская область, которая также борется за развитие речных перевозок, запустила рейсы по Верхней Волге, до Великого Новгорода. Региональные власти создали собственного перевозчика на базе судоходной компании «Водолет». В пресс-службе губернатора Нижегородской области подтвердили эту информацию: «Суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» в настоящее время работают на двух прогулочных маршрутах и на 10 пассажирских и экскурсионный рейсах. На них задействовано пять судов. Еще одно прогулочное судно, «Соталия», работает на маршруте «Причал №8 — Стрелка». На перевозки судами на подводных крыльях в бюджете Нижегородской области запланировано субсидирование в размере 91,9 млн рублей». В дополнение к этому планируется запустить судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» из Нижнего Новгорода до Казани, Ульяновска, Костромы и Ярославля.