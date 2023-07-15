День в истории: космонавты, астронавты, Магуба Сыртланова

Чем примечательна дата 15 июля?

Сегодня, 15 июля, празднуется Всемирный день навыков молодежи. В этот день под Казанью открылся лагерь «Волга», в СССР заработала первая регулярная внутренняя авиалиния Москва — Нижний Новгород, начался совместный полет «Союза» и «Аполлона», в прокат вышел «Крепкий орешек». Родились: продюсер Юрий Айзеншпис, летчица Магуба Сыртланова, певица Римма Ибрагимова. Умерли: биолог Илья Мечников, писатель Антон Чехов, актриса Зинаида Райх. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Построили «Волгу»

15 июля 1912 года в Белебее родилась летчица, гвардии старший лейтенант Магуба Сыртланова. Во время Великой Отечественной войны была заместителем командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, совершила 780 боевых вылетов. В 1951—1962 годах работала на заводе «Электроприбор» контролером.

15 июля 1950 года в селе Нижняя Кня Балтасинского района родилась певица Римма Ибрагимова. В Казани училась в кружке искусства у Сары Садыковой, затем поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства в Москве, училась в Казанском музыкальном училище. Солистка Татарской государственной филармонии, доцент кафедры татарской театральной эстрады театрального факультета института культуры. В 1985 году «Мелодия» выпустила ее сольную пластинку «Уйлану» («Раздумья»).

Фото: Мария Зверева/realnoevremya.ru

15 июля 1968 года в поселке Боровое Матюшино открылся международный молодежный лагерь «Волга»: гостиница на 200 мест, столовая, сауна, футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, а зимой — еще и лыжня с освещением. В советские годы им руководило Татарское отделение Бюро международного молодежного туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ, в 1990-м «Волга» стала молодежным туристским лагерем.

15 июля 2022 года «Реальное время» сообщило, что спустя 7 лет силовики Татарстана повторили попытку заочного ареста бенефициара группы компаний ASG, бывшего председателя Госкомитета по банкротству Татарстана Алексея Семина. В 2015-м райсуд согласился с таким ходатайством, а сегодня отказал с формулировкой об отсутствии документов о непосредственной причастности фигуранта к преступлению.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Летим в Нижний

15 июля 1923 года в СССР открылась первая регулярная внутренняя авиалиния Москва — Нижний Новгород. Годом ранее появилась линия Москва — Кенигсберг — Берлин, после этого Совет труда и обороны РСФСР принял постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота», было создано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет», состоявшее из голландских «фоккеров». Затем началось массовое производство пассажирских самолетов в СССР. Название «Аэрофлот» появилось 25 февраля 1932 года.

15 июля 1945 года в Челябинске родился Юрий Айзеншпис. В 20 лет он был администратором одной из первых советских групп «Сокол», занимался перепродажей пластинок, в 1970-м был осужден на 10 лет за контрабанду и операции с валютой, был арестован за махинацию с фальшивыми долларами. В 1989 году стал директором группы «Кино», после работал с группами «Технология», «Моральный кодекс», «Янг Ганз», «Динамит», с Линдой, Владом Сташевским, Ингой Дроздовой, Катей Лель, Никитой, Сашей и Димой Биланом.



Байконур и Канаверал

15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут с космодрома «Байконур» был запущен корабль «Союз-19». В тот же день, но в 22 часа 50 минут с мыса Канаверал в космос был запущен с помощью ракеты-носителя «Сатурн-1Б» «Аполлон». Так началось «рукопожатие в космосе», программа совместного экспериментального пилотируемого полета СССР и США.

15 июля 1988 года в прокат вышел фильм Джона Мактирнана «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Автор первоисточника Родерик Торп написал роман «Ничто не вечно» под впечатлением от фильма-катастрофы 1974 года «Ад в поднебесье» о пожаре в небоскребе.

