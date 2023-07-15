Курс доллара, шторм в Туапсе и День семьи: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев стал рост курсов доллара и евро, которые в начале этого месяца впервые с марта 2022 года поднялись выше 100 рублей. Турбулентность иностранных валют и ослабление рубля вызвали неоднозначную реакцию по всей стране. Однако ЦБ не стал вмешиваться в ситуацию, посчитав, что она не создала рисков для финансовой стабильности. Вторым по популярности запросом у жителей республики оказалась ситуация в Туапсе, где несколько дней назад прошелся разрушительный шторм. В результате происшествия значительно пострадала городская инфраструктура, а также есть погибшие среди населения. Замыкает первую тройку единственное радостное событие — День семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Кроме всероссийских событий в топ также попал фильм и тесты про любовь

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



Фото: realnoevremya.ru

Что касается рекордного роста курсов доллара и евро, то стоит отметить, что такие значения наблюдались впервые с конца марта прошлого года.

В понедельник, 26 июня, курс доллара поднимался выше 87 рублей, курс евро — выше 95 рублей. К концу недели доллар достиг 89 рублей, евро — 97 рублей. 4 июля курс доллара превысил 90 рублей, а на следующий день ростом отметился евро — выше 99 рублей. Уже 6 июля курс евро поднялся до 102 рублей, а доллар стоил 93 рубля.

В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что курс российской валюты начал снижение из-за динамики внешней торговли, которая определяет движение рубля. Она подчеркивала, что регулятор готов вмешаться в рынок своими интервенциями, но только когда увидит риски для финансовой стабильности. Вместе с этим аналитики ЦБ сообщили, что ослабление рубля по отношению к доллару произошло на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами до $7 миллиардов.

В ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились ливни — за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Дожди смыли пешеходные мосты, разрушили дома и магазины, затопили улицы. Губернатор региона Вениамин Кондратьев назвал этот шторм проверкой курортов на прочность и рассказал об эвакуации туристов и местных жителей.

Вместе с этим на автомобильную дорогу в районе поселка Новомихайловского сошел сель. Также из-за непогоды полностью перекрыли федеральную трассу Джубга — Сочи в районе поселка Лермонтово. В Ольгинке смыло часть речной набережной, а в поселке Тюменском нашли тела двух человек, которых унесли потоки воды. Судьба еще двух граждан по-прежнему неизвестна.

Доллар больше всех волновал нижнекамцев, а шторм — альметьевцев

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Наибольший интерес к падению рубля и росту доллара с евро проявили жители Нижнекамска, чуть меньше — в Альметьевске. Казанцев тоже интересовал курс валют, но гораздо меньше, как и жителей Челнов. Что касается ЧП в Туапсе, то здесь наибольшее количество запросов пришлось на альметьевцев, чуть меньше — на челнинцев. Этим происшествием нижнекамцы интересовались не сильно, но вот День семьи вновь вывел их в лидеры. В остальных городах празднование этого дня не было столь популярным и по вниманию было примерно на одном и том же уровне.

Отличиться жители столицы Татарстана смогли лишь на сериале «Моя вина», закрепив свое лидерство тестом на тип привязанности. Схожую ситуацию можно отметить и в Набережных Челнах. А вот оставшиеся два города не проявили особенного интереса к развлекательному контенту.

Лидерами на YouTube стали стримеры азартных игр

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



Фото: realnoevremya.ru

Что касается видеохостинга YouTube, то на нем первое место по количеству запросов досталось стримерам, играющим в онлайн-казино. В азартных играх они показывают свои так называемые заносы — выпадения проигрышных или выигрышных комбинаций. На втором месте оказалось обновление к нашумевшей компьютерной игре Brawl Stars, которая особенно популярна среди детей. Замыкает тройку лидеров вышедшая недавно песня хип-хоп-исполнителей Heronwater & BUSHIDO ZHO «Дай мне посмотреть».

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