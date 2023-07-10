Центробанк: в июне рубль ослаб на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ослабление рубля по отношению к доллару произошло на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами до $7 млрд. К такому выводу пришли аналитики Банка России.

— В июне на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, до 7,0 млрд долларов США, рубль ослаб по отношению к доллару США на 10,4%. Совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке вырос до 8,1 трлн рублей (в мае — 7,6 трлн рублей), — сказано в тексте.

При этом доля юаня на биржевом рынке выросла до 39,8%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что курс российской валюты начал снижение из-за динамики внешней торговли, которая определяет движение рубля. Она подчеркнула, что регулятор готов вмешаться в рынок своими интервенциями, только когда увидит риски финансовой стабильности. Сейчас таких рисков нет, добавила она.



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Айрат Назипов