В Центробанке России объяснили причины ослабления рубля

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Движения курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли. Именно по этой причине курс российский валюты начал снижение, объяснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса, — сказала она на Финансовом конгрессе Банка России.



По мнению Набиуллиной, инфляционные шоки происходят в России чаще, чем в других странах, но доверие к регулятору все же растет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще глава Банка России подчеркнула, что регулятор готов вмешаться в рынок своими интервенциями, только когда увидит риски финансовой стабильности. Сейчас таких рисков нет, добавила она.

Сегодня в ходе торгов курс евро поднялся до 102 рублей. Выросла и американская валюта. Доллар подорожал до 93 рублей. Такая динамика ослабления рубля наблюдается в последние дни.



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Айрат Назипов