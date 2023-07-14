День в истории: конгресс за разоружение и выстрел «Катюши»

Чем примечательна дата 14 июля?

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сегодня, 14 июля, в Казани утвердили гимн республики, был произведен первый залп из «Катюши», закончился Всемирный конгресс за всеобщее и полное разоружение, вышла популярная книга «Уход за ребенком и его воспитание». Родились фотограф Рашит Насретдин, лидер группы Space Дидье Маруани, писатель Нодар Думбадзе, певица Пелагея. Умерли руководитель аппарата президента РТ Халяф Низамов, первый управляющий делами Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Бонч-Бруевич, писатель Константин Паустовский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Гимн, со словами и музыкой

14 июля 1920 года в селе Актук (Новгородская область) родился Рашит Насретдин. Когда ему было два года, семья переехала в финский город Лаппеэнранта. В 1939 году переехал в Хельсинки, учился в техническом училище, потом занялся фотографией. В частности, он автор известного снимка бегуна Пааво Нурми с факелом в руке, снятого в 1952 году на Олимпиаде. Среди героев его фото — президент Финляндии Урхо Кекконен, архитектор Алвар Аалто, принц Цунэёси и композитор Рустем Яхин.

14 июля 1993 года парламент республики утвердил Государственным гимном РТ сочинение Рустема Яхина. Это была музыка к песне «Туган ягым» («Родной край»). Основой текста стали серьезно переработанные стихи Рамазана Байтимерова, на русский их перевел Филипп Пираев.

Фото realnoevremya.ru

14 июля 2013 года скончался Халяф Низамов, в 1991—1998 годах — руководитель аппарата президента Татарстана. Низамов родился в деревне Старое Кадырметьево Актанышского района, работал учителем, заместителем директора по учебной работе, затем перешел на партийную работу, дойдя до должности первого секретаря Актанышского райкома КПСС, позже он был переведен в Совет министров Татарской АССР.

14 июля 2022 года «Реальное время» написало, что в центре Казани среди исторических памятников может появиться новая усадьба, индивидуальный жилой дом по адресу Волкова, 44. Рядом — дом, в котором в 1910—1943 гг. жил химик Алексей Богородский, а в годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации, — литературовед Владимир Бонч-Бруевич, геолог Дмитрий Белянкин, химик Николай Пшеницын. Рядом, в доме купца Михаила Ульянова, жили в 1906—1908 гг. поэт Велимир Хлебников, а в 1929—1931 гг. — композитор Салих Сайдашев.



«Катюша» вышла на берег



14 июля 1941 года был произведен первый залп из бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13, известной как «Катюша», по Базарной площади города Рудня Смоленской области. Стреляли такие установки с высокой крутой горы, поэтому прозвище они, скорее всего, получили по одноименной песне, впервые исполненной в 1938 году.

14 июля 1962 года в Москве закончился Всемирный конгресс за всеобщее и полное разоружение. Он был созван по решению Стокгольмской сессии Всемирного Совета Мира, прошедшей в декабре 1961-го. Форум собрал 2 484 человека из 121 страны, в том числе представителей 20 международных организаций. В его поддержку выступил председатель Совета министров СССР Никита Хрущев. На заключительном заседании было принято Послание к народам мира, в котором говорилось о необходимости совместных действий для предотвращения ядерной войны, за всеобщее и полное разоружение. Послание было почти единогласно поддержано (два американских делегата голосовали против, семеро из Великобритании и ФРГ воздержались).

Фото realnoevremya.ru с выставки «История России в фотографиях. Фотолетопись России»

Уход по Споку

14 июля 1946 года вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». За первый год она была продана в количестве 750 тысяч экземпляров, в результате книга в США вышла на второе место по популярности после Библии, а к началу нового века ее тираж составил более 50 млн копий. Не все идеи Спока поддерживаются сегодня — к примеру, его идея о кормлении по часам.

14 июля 1953 года в Монако родился Дидье Маруани. В 1976 году он создал группу Space и взял псевдоним Экама. Space пользовались бешеной популярностью в СССР, а Маруани сыграл тут серию концертов летом 1983 года, соединив синти-поп с лазерным шоу, позже вышел двойной альбом Concerts en URSS. В 2010-е судился с Филиппом Киркоровым, обвинив российского артиста в плагиате, но суд отклонил иск Маруани.

