«Вложено много сил»: менделеевцы переживают за снос дач на набережной

В администрации муниципалитета называют незаконными самовольные постройки жителей в зоне обустройства пляжа

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

В редакцию «Реального времени» обратились жители Менделеевска, которые волнуются за судьбу своих дачных домов на прибрежной улице Карла Маркса: местный пляж на берегу Камы начали реконструировать в рамках нацпроекта, а садовые постройки оказались в зоне строительства. Менделеевцы рассказали, что на протяжении почти 40 лет брали эти земли в аренду у муниципалитета, но сейчас им не продлевают договоры и не заключают новые. Как говорят дачники, на месте их домов появятся новая набережная и благоустроенный пляж. Детали — в нашем материале.

«Здесь никому и ничего не надо было»

Как рассказала «Реальному времени» жительница Менделеевска Надежда Плотникова, дачи на прибрежной улице Карла Маркса были еще в 1980-е годы. По ее словам, домики снесли, когда поднимали Каму. Взамен дачникам выдавали квартиры. А незатопленные участки разрешили использовать как садовые. Некоторые жители пользуются этой землей уже около 40 лет.

— Это место находится на отшибе. Здесь никому и ничего не надо было. Раньше участками мы пользовались без права постройки, разрешалось ставить только облегченные домики, так как это зона обрушения, — объяснила Плотникова.

Другой дачнице, Екатерине Кузьминой, участок земли достался от родителей. Здесь она более десяти лет проводит лето, отдыхает с домочадцами. Когда семья купила участок, он был полностью заросшим бурьяном — предыдущая владелица практически не пользовалась землей. На то, чтобы привести новую территорию в порядок, понадобилось три года. По словам женщины, договор составили фактически от руки. Землю также арендовали.

— Все это время нас никто не трогал, разрешали пользоваться участком. Даже разрешили установить небольшие постройки. Мы поставили маленький домик, баню и сарай. Раньше участками мы пользовались по договору аренды, его заключали с администрацией города. Сейчас же эту землю запретили арендовать. Нам сказали, что это не муниципальная собственность, — рассказала Екатерина Кузьмина.

По рассказам дачников, участки местные жители брали в аренду еще в начале нулевых и позже. Договор заключали с администрацией муниципалитета. До недавнего времени их не беспокоили: «Чершинцев (Валерий Чершинцев — экс-глава Менделеевска, — прим. ред.) заверил, что нас никто не будет трогать. Это считается зоной обрушения, и здесь нельзя что-либо строить. Сказал нам пользоваться землей и поблагодарил за уборку территории. Мы все спокойно жили. Единственное, просил не строить капитальные дома», — рассказала одна из жительниц.

По заверениям местных жителей, до недавнего времени их не беспокоили. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

«Если пойдет проливной дождь — начнется оползень»

Однако, как говорит Надежда Плотникова, недавно с владельцами дачных участков разорвали договоры аренды земли. Причиной стало предстоящее строительство городской набережной и благоустройство пляжа в рамках нацпроекта, на первую очередь работ выделено порядка 70 млн рублей. Женщина утверждает, что первый план стройки не предполагал снос дачных домов, благоустроить территорию должны были ниже построек, прямо у воды. Но позднее планы поменялись, и в зону строительства попали дачи.



Причиной стало предстоящее строительство городской набережной и благоустройство пляжа. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

— Нам очень обидно, почему местным не дают пользоваться землей? Мы готовы платить аренду, но договор не заключают. В некоторых местах уже расковыряли корни деревьев, если пойдет сильный проливной дождь — начнется оползень, — сетует Плотникова.

С ее слов, землю в собственность жители не могут оформить, потому что она находится, по сути, в зоне обрушения. Теперь же дачники не могут здесь отдыхать и из-за отсутствия договоров аренды. Кроме того, участки сняли с кадастрового учета. Жителям разъяснили, что их документы устарели и недействительны.

— Недалеко есть парк «Ушковские острова» — пляж можно было сделать и там. Люди там купаются на реке Тойма. В апреле стали приходить уведомления о сносе домов. Но на руки никто ничего не дал. Взамен нам ничего не предлагается, — заключила собеседница «Реального времени».

«Это место находится на отшибе. Здесь никому и ничего не надо было». Фото: предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

«Просто вешают бумажку на забор, что через 2 недели дом будет снесен»

Екатерина добавила, что на территории участков начали прокладывать асфальтовую дорогу, сначала местным жителям сообщили, что снесут только два дачных домика, которые находятся ниже, у воды. Остальные участки якобы не затронут, но сейчас строители предупреждают, что сносить будут все постройки: «Теперь говорят, что все тут снесут. Эта территория не считается садовым обществом. У нас даже документов нет», — жалуется дачница.

Екатерина Кузьмина рассказала: на территории дач уже поставили таблички, что это водоохранная зона. Хотя некоторые жильцы провели сюда электричество и даже интернет. По словам жителей, в администрации города им обещали, что под снос пойдут не все дома, но сейчас все пошло по другому сценарию:

— С некоторыми людьми не разговаривают, просто вешают бумажку на забор, что через 2 недели дом будет снесен. Такие объявления уже начали развешивать на заборах соседей. Взамен нам ничего не предлагают, мы же тут неофициально. Бумаги оформить не дают. На наших участках хотят поставить кемпинги. Жалко, что столько времени убито на очистку этого огорода. В этот участок вложено немало сил и средств, — переживает Екатерина Кузьмина.

«Просто вешают бумажку на забор, что через 2 недели дом будет снесен». Фото: предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

«Все самовольно построенные строения подлежат сносу»

Как объяснили «Реальному времени» в администрации Менделеевского района, территория дачных домов на ул. Карла Маркса попадает в зону обрушения и, согласно генеральному плану города Менделеевск, на указанной территории не предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов. Все самовольно построенные строения подлежат сносу, уточнили чиновники.

— Да, действительно на данной территории расположено много незаконных строений. По программе ветхого жилья в 1990—2002 годах гражданам выдавали предписания о сносе ветхого жилья и взамен выдавали квартиры. Большинство людей продолжили использование земельных участков под огород, при этом получив положенные квартиры, — разъяснили в администрации города.

Как объяснили в администрации Менделеевска, все самовольно построенные строения подлежат сносу. Фото: скриншот realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

В пресс-службе муниципалитета добавили, что компенсации подлежит имущество, изымаемое для государственных и муниципальных нужд, зарегистрированное в установленном законом порядке. На сегодняшний день рассматриваются к проектированию территории с незарегистрированными правами.

О благоустройстве набережной и создании нового общественного пространства в Менделеевске стало известно в этом году. Реализовывать проект будут в несколько этапов.

«На данной территории расположено много незаконных строений». Фото: предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

В рамках первой очереди благоустройства набережной в Менделеевске планируют благоустроить пляжную зону, построить кафе и банный комплекс, смонтировать посты спасателей.

— Продолжается строительство первого этапа набережной с пляжной зоной. Также в этом году будут выполнены дорожные работы подъездного пути к пляжу с парковочной зоной, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе администрации города.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Кузьминой

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