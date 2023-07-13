День в истории: самолеты летят в Москву, а татары — в Эстонию

Чем примечательна дата 13 июля?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 13 июля, начали строить «Теплоконтроль»; «Оргсинтез» и Банк России отмечают день рождения, как и журнал «Иностранная литература»; группа Queen выпустила первый альбом, а Татарстан участвовал в Ассамблее Организации Непредставленных Народов. Родились министр культуры РТ Ирада Аюпова, актер Михаил Пуговкин, режиссер Петр Фоменко. Умерли художница Фрида Кало, философ Сергей Булгаков, писатель Лю Сяобо. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Горки принимают?

13 июля 1924 года начались регулярные авиарейсы Казань — Москва. Самолеты в то время взлетали с аэростанции Казань имени Николая Бычкова (первого гражданского пилота в истории Татарстана) в районе деревни Горки. В 1931-м аэропорт перенесли в Советский район, возле нынешнего ипподрома (хотя его историческое здание на ул. Патриса Лумумбы, 47а сохранилось).

13 июля 1948 года началось строительство завода «Теплоконтроль». На заводе планировалось выпускать такие теплоизмерительные приборы, как дифманометры; регуляторы температуры, давления и расхода; показывающие, самопишущие и сигнальные манометры и термометры. Директором «Теплоконтроля» стал Федор Карчевский, который ранее работал на одном из подмосковных заводов, а главным инженером — Сергей Спиридонов из Ленинграда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

13 июля 1963 года завод органического синтеза выпустил первую партию фенола и ацетона. Это официальная дата рождения «Оргсинтеза». В том же году открылась центральная заводская лаборатория. В те же годы появился микрорайон «Жилплощадка».



13 июля 1971 года в Баку родилась министр культуры РТ Ирада Аюпова. В Минкульте она с 2008 года, на руководящей должности — с мая 2018-го. У Аюповой два образования: инженер-математик и юрист, а первая запись в трудовой — «инженер-программист» на «Нижнекамскшине».



13 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, как дембельская вечеринка в Кукморе закончилась смертельным ДТП. За ночной наезд на друзей 24-летнего Артура Самигуллина отправили в колонию-поселение на 3,5 года. Его защите не удалось убедить Верховный суд Татарстана заменить реальный срок условным. Согласно приговору, дембель за рулем легковушки на темной дороге сшиб двоих человек и покинул место происшествия до прибытия ГИБДД. Один из сбитых скончался в больнице.

Фото предоставлено realnoevremya.ru ОГИБДД Кукморского района

Читайте журналы

13 июля 1955 года вышел первый номер журнала «Иностранная литература». В советский период он стал самым популярным способом ознакомиться с творчеством многих западных писателей. Считается, что предвестниками «Иностранной литературы» были «Вестник иностранной литературы» (1891—1916 и 1928—1930), «Литература мировой революции» (1931—1932) и «Интернациональная литература» (1933—1943). В СССР журнал ценился за возможность прочитать тексты писателей, чьи книги не печатались по цензурным соображениям.

13 июля 1990 года появился Государственный банк РСФСР, будущий Центральный банк Российской Федерации, он же Банк России. Он был учрежден на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР. В конце года он стал юридическим лицом, а в ноябре 1991-го стал единственным органом государственного денежно-кредитного и валютного регулирования экономики. На основе филиалов появилась широкая сеть коммерческих банков, а в 1992 году началась купля-продажа иностранной валюты.



Queen дебютирует

13 июля 1973 года вышел первый альбом британской рок-группы Queen, который она записывала два года: одновременно с записью музыканты учились в вузах, бюджет на студию был скромен, а до стадионов было пока далеко. Кроме того, на поиск лейбла, готового издать релиз мало кому известной группы, участники во главе с Фредди Меркьюри потратили 8 месяцев, заключив в итоге контракт с EMI и Elektra Records.



13 июля 1997 года в городке Отепя (Эстония) началась пятая Генеральная ассамблея Организации Непредставленных Народов. Приехала на нее в числе 50 других групп и делегация Татарстана, которую представлял заместитель председателя Государственного совета РТ, поэт Ренат Харисов.