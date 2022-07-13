Из армии — за решетку: дембельская вечеринка в Кукморе закончилась смертельным ДТП

Приятели обвиняемого сочиняли историю про падение двух человек с крыши

Фото: ОГИБДД Кукморского раййона/kukmor-rt.ru

В колонию-поселение на 3,5 года за ночной наезд на друзей отправили 24-летнего жителя Кукмора Артура Самигуллина. Его защите не удалось убедить Верховный суд Татарстана в замене реального срока условным. Согласно приговору, алкогольная вечеринка в честь возвращения из армии Артура закончилась аварией: дембель за рулем легковушки на темной дороге сшиб двоих человек и покинул место происшествия до прибытия ГИБДД. Один из сбитых скончался в больнице. Второму пострадавшему повезло больше.

«Мы успеем убежать с дороги!»



Трагедия произошла в Кукморе на улице Вахитова в ночь 30 на 31 мая 2019 года. Молодежь с шашлыками и водкой встречала отдавшего долг родине земляка. Артур Самигуллин и его приятель Тимур служили под Сочи, правда, не в одной части. Причем Тимур вернулся из армии с благодарностью военного начальства и рекомендацией к поступлению в вуз. Подать документы не успел.

Вечеринка растянулась на часы, молодежь не раз выходила за ограду покурить. В первом часу ночи освещение на улице Вахитова полностью отключили. «Человека можно было разглядеть, только встав лицом к лицу», — вспоминала на допросе одна из участниц застолья. Она рассказывала, как беспокоилась за своих друзей, что не нашли лучшего места для разговоров чем середина проезжей части. Просила их уйти, Тимур ответил: «Мы успеем отбежать от дороги, если появится машина, мы же не дураки!», двое парней его поддержали. Попытка девушки увести хотя бы одного за руку не удалась.

Позднее вдалеке показался свет фар и пешеходам в ночи его было отлично видно. Они знали — за рулем Артур. На следствии свидетели уверяли — он приехал на гулянку за рулем «тринадцатой» и вместе со всеми сидел за накрытым столом. Вопрос следствия — выпивал ли водитель на празднике в его честь — участники старательно обходили, мол, не видели. В какой момент приятель уехал, запомнили не все, но его возвращения ждали. Собравшиеся на дороге успели крикнуть приветственно: «О, дембель!». Однако водитель их на дороге не видел — проехал прямо, так что сбил сразу двоих — Тимура и Владимира. Первый без сознания остался лежать на дороге, второго откинуло к обочине.

Трагедия произошла в Кукморе на улице Вахитова в ночь с 30 на 31 мая 2019 года. Фото: foto-planeta.com

Приятели водителя и сбитых пассажиров попытались вызвать скорую, но потом решили — лучше отвезти раненых в больницу самостоятельно. За руль села та самая девушка, которая незадолго до аварии просила ребят уйти с дороги. В больнице о причинах травмы медикам доложили — парни упали с крыши. Впрочем, эта «народная» версия от приятелей ныне осужденного развалилась в первые же часы расследования — характер дорожных травм ни с чем не спутаешь, да и следы на месте ДТП остались.



Побег с места ДТП и явка с повинной

На момент прибытия ГИБДД к месту аварии Артура Самигуллина там уже не было. Если верить документам, он добровольно пришел в полицию под конец рабочего дня и написал явку с повинной. Обвиняемый подтверждал и в суде, что действительно ездил на «ВАЗ-21130» на встречу с друзьями по случаю его возвращения из армии, но спиртного там не употреблял. После полуночи решил съездить к матери в общежитие, чтобы переодеться, а затем вернуться к друзьям.

«Фары автомобиля светили тускло, корректор фар на машине был неисправен, они не поддавались регулировке. Видимость проезжей части составляла 3-4 метра. Посчитал, что имеющегося света будет достаточно», — вспоминал Самигуллин в суде. С его слов, страховки на авто и результатов техосмотра у него не было — планировал пройти осмотр на следующий день.

По версии водителя, при подъезде к месту на скорости 40 км/ч, он в трех-четырех метрах от авто увидел «тени двух людей, которые выходили справа с обочины на проезжую часть» (свидетели внезапный выход опровергают, — прим. ред.), вывернул руль налево, начал тормозить, но не смог избежать столкновения».

Руководство части, где служил Тимур, узнав о ЧП, посодействовало его отправке из больницы Кукмора в РКБ Татарстана — на вертолете. Фото: rkbrt.ru

Когда вышел из машины — на дороге лежали двое. У машины были разбиты стойка, лобовое стекло, правое крыло, треснула фара. Со слов обвиняемого, он дал свой телефон для вызова скорой и лично помогал переносить двух пострадавших в машину. На месте ДТП оставался 10 минут, не выставляя знак аварийной остановки и вызывая полицию. Когда парней увезли, он испугался ответственности, сел за руль и уехал на битой машине, спрятав ее в гараже у знакомого. Позже, когда встретил в больнице мать Тимура, сказал ей — ваш сын упал с крыши.



Ту же версию первоначально продвигали и стражи порядка. «Пришли к нам в пять часов утра и сказали — он спрыгнул с пятиэтажного дома и находится в больнице», — свидетельствовала в суде мать парня, которому не смогли помочь врачи. По данным источников «Реального времени», руководство части, где служил Тимур, узнав о ЧП, посодействовало его отправке из больницы Кукмора в РКБ Татарстана на вертолете.

Ночные эксперименты следствия и иск на 3 млн рублей

Поскольку в полицию водитель пришел по прошествии более 17 часов после ДТП, его медицинское освидетельствование по горячим следам не проводилось. Однако обвинение в нетрезвом вождении ему предъявили. Суд в этой части признал претензии силовиков не доказанными, однако согласился с другой претензией сотрудников полиции — управление автомобилем с неисправной системой освещения, что является грубым нарушением Правил дорожного движения.

Эксперты установили — фары на машине Самигуллина не поддавались регулировке. А при проведении следственного эксперимента в схожих ночных условиях на сухой дороге видимость с водительского сидения составляла чуть более шести метров, а от переднего бампера машины до пешехода — меньше пяти.

Кроме воссоздания картины ДТП на побывавшей в аварии «тринадцатой» полицейские провели следственные действия еще с двумя отечественными авто с исправными фарами. Фото: ОГИБДД Кукморского района / kukmor-rt.ru

В следственных экспериментах участвовали статисты, изображавшие пешеходов. Кроме воссоздания картины ДТП на побывавшей в аварии «тринадцатой» полицейские провели следственные действия еще с двумя отечественными авто с исправными фарами. И оказалось — даже в глухой ночи, без уличных фонарей с водительского места пешехода можно увидеть на расстоянии минимум в 20 метров... При идеальной заводской настройке — 52 метра.

Защита пыталась поставить под сомнение эти выводы экспертов, опираясь на заключения специалистов, что технической возможности избежать столкновения у Самигуллина не было бы и при исправных фарах. Кроме того, адвокат обвиняемого ссылался на показания своего клиента, что пешеходы на его пути появились внезапно, выскочили на дорогу.

Кукморский райсуд посчитал вину сбежавшего с места ДТП полностью доказанной и наказал его, приговорив к 3 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Дополнительным наказанием для Самигуллина стало лишение права садиться за руль в течение 1 года и 11 месяцев после отбывания срока. К слову, на момент оглашения приговора фигурант дела продолжал трудиться... водителем.

Также осужденного обязали выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда 900 тысяч рублей. Она заявляла иск на 3 млн рублей, но суд посчитал нужным снизить этот размер с учетом низкого материального положения подсудимого и «требований разумности и справедливости». Кроме того, с него взыскали и расходы на погребение вместе с установкой памятника — 43 тысячи рублей.

Попытка защиты в Верховном суде РТ добиться смягчения наказания либо замены реального срока условным успехом не увенчалась. Фото: Максим Платонов

Попытка защиты в Верховном суде РТ добиться смягчения наказания либо замены реального срока условным успехом не увенчалась. Апелляционная коллегия признала приговор Кукморского суда законным и обоснованным.

В колонию-поселение осужденный должен добраться самостоятельно. В ходе следствия и суда он, несмотря на тяжкое обвинение, находился под подпиской о невыезде.