Гид по улице Парижской Коммуны: Суеровы, Мусины, Бигаевы, Каримовы

Прогулка по Сенной. Часть 3-я

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru. Улица Парижской Коммуны, 20/37

Улица Парижской Коммуны называлась Сеннобазарной не просто потому, что она примыкала к базару — здесь тоже располагались лавки и дома купцов. Даже сейчас, когда на месте двухэтажных домов стоят многоэтажные, на первых этажах работают магазины, причем зачастую мусульманские, ведь здесь находятся сразу две исторические популярные мечети.

Дома Суеровых и Мусиных (Парижской Коммуны, 19)

Как можно понять по следующему адресу на этой стороне улице, раньше здесь стояло три дома — 19-й, 21-й и 23-й.

Здесь располагался, в частности, двухэтажный кирпичный дом белебейского купца второй гильдии Измаила Абдулвагаповича Суерова. Торговал он различным сырьем, чаем и сахаром. В частности, активно работал на китайской Кяхтинской ярмарке. В 1900 году дом перешел к его сыну Абдулле. Из-за этой фамилии улицу в народе называли Суеровской.

Абдулла продал в 1908 году домовладение торговому дому казанских мещан Шарафутдина и Ахметши Юсуповых, которые зарабатывали на бакалее и хлебе..

Также здесь располагался двухэтажный кирпичный дом 1880 года постройки купца второй гильдии из деревни Большой Куюк (ныне Высокогорский район РТ) Мухаметшарифа Мухаметзяновича Мусина, который торговал бумажной мануфактурой. Было ему тогда 34 года, а умер он в 1901-м. Здание построил Петр Романов.

Улица Парижской Коммуны, 19. Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Дом Бигаева — Ибатуллина (Парижской Коммуны, 18)

В некоторых книгах числился снесенным, пока не был восстановлен в наше время, к Универсиаде-2013 (был полностью отстроен второй деревянный этаж). Не сохранились и не восстановлены въездные ворота и лестничные пристрои. Позади дома находились флигель, беседка, флигель-кухня.

При реставрации дом относили к типографии братьев Каримовых. Сейчас здесь находится музей чак-чака, его обновляли силами волонтеров «Том Сойер феста» в 2020 году.

Дом построил в первой половине XIX века купец второй гильдии Вафа Галикеевич Бигаев (1824—1869), потом им владел его сын Галиаскар (1853—1904). У Бигаевых работал Фахрутдин Утяганов, позже запустивший свою торговлю. А зятем Вафы был купец Исхак Айтуганов, чей дом и сейчас стоит на улице Тукая, 62. Он торговал мануфактурой.

По сохранившимся планам можно увидеть, что дом делился, как раньше делалось, на публичную и жилую часть, с двумя входами. На первом этаже располагались лавки, складские и хозяйственные помещения.

В начале XX века его приобрел крестьянин Мухаметша Ибатуллин, торговавший бакалеей.

Улица Парижской Коммуны, 18. Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Книжный магазин братьев Каримовых (Парижской Коммуны, 20).

Построенный в 1907 году магазин стал частью большого производственного-торгового комплекса. Это одно из самых впечатляющих зданий в стиле модерн в Казани, чья торговая функция сохранялась и в наше время, когда здесь работала галерея «Эбиволь». Во дворе находились складские помещения для книг.



В 2021-м один из владельцев галереи выставил здание на продажу. Заместитель директора института истории Альфрид Бустанов предлагал открыть в нем научный центр по изучению и реставрации редких книг, рукописей, архивных материалов, о чем говорил и главе республики. Пока что судьба памятника неясна.



Улица Парижской Коммуны, 20 Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Типография и словолитня братьев Каримовых (Парижской Коммуны, 20/37)

Если смотреть сверху, то видно, что все это — одно большое здание с двором. История предприятия началась в 1898 году, когда два брата Шарифзян, Мухаметзян из деревни Большие Чиркелеи Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) зарегистрировали «Торговый дом в образе товарищества на вере под фирмой братьев Каримовых». Позже к ним присоединился младший — Хасан.



В 1900-м открылась типография и словолитня, выпускающая шрифты и другие типографские материалы. Располагались они на первом этаже дома Юнусовых на Московской, 66. Братья издавали разнообразную литературу — от религиозной до художественной. Не будет лишним еще раз напомнить, что до революции они выпустили 1 700 книг общим тиражом 19 647 076 экземпляров. Также Каримовы торговали галантерейным, парфюмерным, москательным товаром, у них были отделения в Оренбурге, Уфе (где обитал Хасан), Нижегородской, Мензелинской, Ирбитской, Симбирской, Ханской и других ярмарках.

Старшие братья, ученики Марджани, не ограничивались книгоизданием. В 1916 году они приняли предложение Ахмедхади Максуди и открыли первую мусульманскую библиотеку «Китапханаи Исламия», о чем нас извещает и памятная табличка. Читальный зал вмещал 150 мест. Максуди в это время был гласным Городской Думы. Библиотека работала до 1929 года, после ее фонды распределили между университетом и городской библиотекой.

Разумеется, большим подспорьем в работе Каримовых был Манифест 1905 года, который, в частности, провозглашал свободу слова. Сами они в 1912—1918 годы издавали газету «Кояш» («Солнце»), всего вышло 1 245 номеров. Это была первая татарская газета, которая за свой счет получала телеграммы Российского телеграфного агентства, то есть в плане информации была очень оперативной. Много здесь писалось об образовании и работе мусульманской фракции в Государственной Думе. С ней сотрудничали Фатих Амирхан и Габдулла Тукай: редакция располагалась в номерах «Амур» (Московская, 70), где они жили.

Своим имуществом Каримовы начали обзаводиться в 1907 году, купив угловое здание постройки 1883 года (архитектор все тот же — Петр Романов) у Бадретдина Апанаева. Тогда же они построили упомянутый выше магазин. А в 1910-м вдоль улицы Тихвинской (ныне Габдуллы Тукая) возвели новое здание типографии.

