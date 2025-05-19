Мишустин: число молодых предпринимателей в России превысило 270 тысяч

Число молодых предпринимателей в России достигло более 270 тысяч человек в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его данным, общий показатель занятых в малом и среднем бизнесе составил свыше 29,3 млн человек. Об этом сообщают «Ведомости».

Рустам Минниханов также принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в Москве.

Мишустин подчеркнул, что к 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) может стать драйвером роста в ключевых направлениях экономики, включая экспорт несырьевых товаров, технологическое развитие, туризм и креативные индустрии.

Развитие МСП остается одним из приоритетов государственной политики, способствуя созданию новых рабочих мест и стимулируя инновации в различных отраслях.

Матвей Гавриков