Спрос на туры в Анапу резко снизился из-за последствий разлива мазута

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Россияне массово отказываются от летнего отдыха в Анапе после инцидента с разливом мазута, сообщила эксперт Российского союза туриндустрии Юлия Высоканова. Снижение спроса на курорт достигает 60–70%, а цены на туры упали на 30–50%. Об этом сообщает «Газета.RU».

Пляжи чистятся практически круглосуточно, закупается новая техника. Мы не списываем курорт со счетов, но очевидно, что показатели бронирования будут ниже, чем в предыдущие годы, — отметила Высоканова. Ситуацию продолжают контролировать местные власти и Роспотребнадзор.

Туристы переключаются на другие регионы Краснодарского края, а также на Крым и Абхазию. Итоги сезона пока остаются непредсказуемыми.

Напомним, что в администрации Краснодарского края сообщили, что для отдыха и купания в новом летнем сезоне в Анапе будет доступно порядка 17 километров береговой линии. В Таманском заливе — более 130 километров берега, а также все побережье Азовского моря в Темрюкском районе.

Матвей Гавриков