Аксаков оценил потенциал исламских финансов в 1 трлн рублей

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Потенциальный объем рынка исламских финансов в России составляет не менее 1 трлн рублей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В настоящее время этот показатель превышает 3 млрд рублей. Об этом сообщает РБК Татарстан.

До осени 2025 года планируется принять закон о продлении эксперимента по внедрению исламского банкинга до 1 сентября 2028 года. В пилотном проекте пока участвуют четыре региона: Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чечня. Однако около десяти регионов выразили желание присоединиться к эксперименту.

— В эксперименте участвует 31 субъект хозяйственной деятельности, из которых 14 зарегистрированы в Татарстане, — отметил Аксаков.

По его словам, республика занимает лидирующую позицию как по количеству участников, так и по объему профинансированных сделок, на нее приходится около 80% от общей суммы.

Аксаков подчеркнул необходимость демонстрации преимуществ исламского финансирования и выразил надежду, что Татарстан продолжит активно продвигать это направление, используя площадку форума «Россия — Исламский мир».

Напомним, что Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект, предусматривающий продление эксперимента по исламскому банкингу в России на три года — до 1 сентября 2028 года.

Матвей Гавриков