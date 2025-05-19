Крашенинников заявил об отсутствии необходимости в поправках к Конституции

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что действующая Конституция России соответствует современным реалиям и не требует внесения поправок. Об этом он сообщил ТАСС.

— На данный период времени конституция достаточно хорошо написана. Она отвечает реалиям времени. Что касается поправок, я не вижу необходимости сейчас принимать какие-то поправки, — отметил Крашенинников. По его мнению, разговоры о необходимости изменений носят, скорее, «эмоционально-пиаровский» характер.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой допустил возможность внесения существенных изменений в Конституцию в будущем. Такое заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме.

Матвей Гавриков