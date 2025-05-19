Генпрокуратура России признала Amnesty International* нежелательной организацией
Генпрокуратура России объявила международную неправительственную организацию Amnesty International* нежелательной на территории страны. Это решение было озвучено в пресс-службе ведомства 19 мая.
В Генпрокуратуре объяснили, что активисты Amnesty International* с начала специальной военной операции (СВО) стараются усугубить конфликт в регионе. Они обвиняются в оправдании действий украинских неонацистов, призывах к увеличению их финансирования и поддержке политической и экономической изоляции России.
В ведомстве подчеркнули: «Участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов».
Amnesty International* позиционирует себя как защитник прав человека, однако в России считают, что ее лондонская штаб-квартира фактически является центром русофобских проектов, финансируемых сторонниками киевского режима.
Справка
* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
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