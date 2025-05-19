В Татарстане прокуратура добилась выплаты зарплаты на 28 млн рублей
Альметьевская городская прокуратура выявила серьезные нарушения трудового законодательства в ООО «Алнэко».
Компания накопила задолженность по заработной плате за два месяца перед 278 сотрудниками на общую сумму свыше 28 млн рублей.
Кроме того, проверка выявила ненадлежащее оформление трудовых договоров и нарушения правил охраны труда. После вмешательства прокуратуры долг по зарплате был полностью погашен.
Ранее прокуратура Московского района города Казани провела проверку в ООО «Медицинская региональная компания» по заявлениям сотрудников о нарушении трудового законодательства.
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