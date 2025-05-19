Путин создал рабочую группу для решения вопросов воспитания молодежи

. Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин учредил межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами воспитания детей и молодежи. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Руководителем группы назначен Сергей Кириенко — первый замглавы администрации президента. Заместителями Кириенко стали помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Накануне Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Советом при президенте по культуре и искусству сформировать перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для демонстрации в общеобразовательных учреждениях.



Анастасия Фартыгина