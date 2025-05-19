Россия и США готовят обмен заключенными по формуле «девять на девять»

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США прорабатывают новый обмен заключенными по формуле «девять на девять». Об этом сообщает РБК.

Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По словам Ушакова, лидеры подробно говорили о будущем российско-американских отношений. Трамп, как отметил помощник президента, довольно эмоционально высказывался о перспективах этих отношений.

Также глава Белого дома упомянул, что сенат США готовит законопроект о новых санкциях, однако лично он выступает против подобных мер, стремясь к достижению конкретных договоренностей.

Обмен заключенными может стать важным шагом в нормализации отношений между странами. Подробности о личностях, которые могут быть включены в обмен, пока не разглашаются.

Матвей Гавриков