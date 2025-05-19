Гастрономический туризм набирает популярность среди россиян

. Фото: Динар Фатыхов

Руководитель туроператора Go Travel Наталия Ансталь рассказала «Известиям» о растущем интересе россиян к гастрономическому туризму.

Лидером этого направления остается Санкт-Петербург, также востребованы южные регионы: Краснодарский край (включая Абрау-Дюрсо), Ставрополье и Ростовская область.

По словам эксперта, наблюдается сочетание гастрономического и экологического туризма. Путешественники активно посещают фермы, где могут не только продегустировать, но и принять участие в создании натуральных продуктов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Популярным направлением стала Тверская область, предлагающая дегустации фермерских сыров и мясных изделий, а также кулинарные мастер-классы с местными продуктами. Традиционно востребованы Казань с татарской кухней, Крым с винными турами и Сочи.

— Сегодня россияне более вдумчиво подходят к выбору гастротуров, стремясь к полноценному погружению в кулинарные традиции регионов, — отметила Ансталь.

Напомним, что в Казани запланировали провести гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» 12 и 13 июля 2025 года на площадке у Центра семьи «Казань» (ул. Сибгата Хакима, 4). Мероприятие будет проходить с 11.00 до 22.00.

Матвей Гавриков