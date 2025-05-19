Песков: телефонный разговор Путина и Трампа запланирован на сегодня в 17.00 мск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится сегодня, 19 мая, в 17.00 по московскому времени.

Ранее Дональд Трамп анонсировал беседу в своей соцсети, указав время 10.00 по времени американского Восточного побережья.

По словам Трампа, темой разговора станут украинское урегулирование и торговля. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что разговор поможет «разобрать завалы» на пути к достижению мира на Украине.

Анастасия Фартыгина