Минкульт и Роскомнадзор опровергли слухи о запрете фильмов

Минкультуры и Роскомнадзор прокомментировали информацию о возможном запрете фильмов, в которых якобы содержится «пропаганда чайлдфри». Ранее СМИ сообщали о возможной блокировке таких картин, как «Гарри Поттер», «Игра престолов» и «Секс в большом городе». Об этом сообщает РБК.

— Обращаем внимание, что в ряде публикаций указаны картины, которые не имеют прокатных удостоверений — например, по причине ухода из РФ организации-правообладателя, — пояснили в Минкульте.

В ведомстве подчеркнули, что критерии пропаганды чайлдфри утверждены Роскомнадзором, а блокировка контента в интернете не входит в полномочия министерства.

Роскомнадзор также опроверг планы запрета популярных фильмов.

— Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку, — заявили в ведомстве.

Критерии пропаганды чайлдфри включают информацию, направленную на убеждение в отказе от деторождения, оправдание бездетности, формирование негативного образа родительства и положительного отношения к жизни без детей.

Матвей Гавриков