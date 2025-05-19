В Китае чиновник-коррупционер приговорен к смертной казни

. Фото: Динар Фатыхов

Бывший председатель комитета совещательного органа провинции Шэньси Хань Юн приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения за масштабные коррупционные преступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

В течение своей 30-летней карьеры он оказывал покровительство компаниям и физическим лицам в вопросах бизнеса, строительных подрядах и назначении кадров.

Суд также лишил Хань Юна политических прав на пожизненный срок и постановил конфисковать все его личное имущество. Согласно законодательству КНР, отсрочка исполнения смертного приговора обычно заменяется пожизненным заключением, если осужденный не совершит новых преступлений в период отсрочки.

Коррупционный скандал вокруг высокопоставленного чиновника стал очередным примером усилий китайских властей по борьбе с коррупцией на всех уровнях государственного управления.

Матвей Гавриков