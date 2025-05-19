В Китае чиновник-коррупционер приговорен к смертной казни
Бывший председатель комитета совещательного органа провинции Шэньси Хань Юн приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения за масштабные коррупционные преступления. Об этом сообщает РИА «Новости».
В течение своей 30-летней карьеры он оказывал покровительство компаниям и физическим лицам в вопросах бизнеса, строительных подрядах и назначении кадров.
Суд также лишил Хань Юна политических прав на пожизненный срок и постановил конфисковать все его личное имущество. Согласно законодательству КНР, отсрочка исполнения смертного приговора обычно заменяется пожизненным заключением, если осужденный не совершит новых преступлений в период отсрочки.
Коррупционный скандал вокруг высокопоставленного чиновника стал очередным примером усилий китайских властей по борьбе с коррупцией на всех уровнях государственного управления.
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