Эксперты рассказали, как открыть кофейню в ПФО за 300 тыс. рублей
В Приволжском федеральном округе через платформу «Авито Бизнес 360» можно найти все необходимое для запуска кофейни, рассказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».
Стартовый набор оборудования обойдется в среднем в 300 тыс. рублей:
- профессиональная кофемашина Nuova Simonelli (Нижегородская область) — 200 тыс. рублей;
- кофемолка (Татарстан) — 25 тыс. рублей;
- бумажные стаканчики с логотипом (Саратовская область) — от 5 рублей за штуку при заказе от 1 тыс. штук;
- барная стойка (Самарская область) — от 13,9 тыс. рублей за погонный метр;
- кондитерская витрина; (Башкортостан) — 97 тыс. рублей;
- POS-терминал (Пензенская область) — 34,5 тыс. рублей.
Отмечается, что год к году цены на торговое оборудование в ПФО снизились на 39%.
В первом квартале 2025 года вырос спрос на покупку готового бизнеса в виде кофейни:
- Пензенская область: +400%;
- Татарстан: +78%;
- Ульяновская область: +27%;
- Башкортостан: +21%;
- Кировская область: +11%.
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