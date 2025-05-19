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Эксперты рассказали, как открыть кофейню в ПФО за 300 тыс. рублей

18:20, 19.05.2025
Эксперты рассказали, как открыть кофейню в ПФО за 300 тыс. рублей
. Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Приволжском федеральном округе через платформу «Авито Бизнес 360» можно найти все необходимое для запуска кофейни, рассказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».

Стартовый набор оборудования обойдется в среднем в 300 тыс. рублей:

  • профессиональная кофемашина Nuova Simonelli (Нижегородская область) — 200 тыс. рублей;
  • кофемолка (Татарстан) — 25 тыс. рублей;
  • бумажные стаканчики с логотипом (Саратовская область) — от 5 рублей за штуку при заказе от 1 тыс. штук;
  • барная стойка (Самарская область) — от 13,9 тыс. рублей за погонный метр;
  • кондитерская витрина; (Башкортостан) — 97 тыс. рублей;
  • POS-терминал (Пензенская область) — 34,5 тыс. рублей.

Отмечается, что год к году цены на торговое оборудование в ПФО снизились на 39%.

В первом квартале 2025 года вырос спрос на покупку готового бизнеса в виде кофейни:

  • Пензенская область: +400%;
  • Татарстан: +78%;
  • Ульяновская область: +27%;
  • Башкортостан: +21%;
  • Кировская область: +11%.
Матвей Гавриков

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