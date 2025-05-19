Эксперты рассказали, как открыть кофейню в ПФО за 300 тыс. рублей

. Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Приволжском федеральном округе через платформу «Авито Бизнес 360» можно найти все необходимое для запуска кофейни, рассказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».

Стартовый набор оборудования обойдется в среднем в 300 тыс. рублей:

профессиональная кофемашина Nuova Simonelli (Нижегородская область) — 200 тыс. рублей;

кофемолка (Татарстан) — 25 тыс. рублей;

бумажные стаканчики с логотипом (Саратовская область) — от 5 рублей за штуку при заказе от 1 тыс. штук;

барная стойка (Самарская область) — от 13,9 тыс. рублей за погонный метр;

кондитерская витрина; (Башкортостан) — 97 тыс. рублей;

POS-терминал (Пензенская область) — 34,5 тыс. рублей.

Отмечается, что год к году цены на торговое оборудование в ПФО снизились на 39%.

В первом квартале 2025 года вырос спрос на покупку готового бизнеса в виде кофейни:

Пензенская область: +400%;

Татарстан: +78%;

Ульяновская область: +27%;

Башкортостан: +21%;

Кировская область: +11%.

Матвей Гавриков