Татарстан вошел в топ-10 регионов, где застройщики внедряют умные технологии в новостройки

. Фото: Динар Фатыхов

С начала года четыре девелоперские компании Татарстана вошли в Реестр умных многоквартирных домов, подтвержденный ЕРЗ.РФ. Это свидетельствует о растущем интересе к современным технологиям в жилищном строительстве.

На первом месте по числу застройщиков, применяющих умные технологии, находятся Московский регион и Краснодарский край, где расположены офисы 12 компаний. В Татарстане, наряду с Удмуртией и Башкортостаном, также наблюдается активное развитие в этом направлении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В регионах с высокой конкуренцией за покупателя умные сервисы становятся необходимым стандартом качества, — подчеркнул руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Он добавил, что в ближайшие годы можно ожидать появления цифровых проектов в пяти регионах, которые сейчас отстают в этой сфере.

Согласно данным ЕРЗ.РФ, в России 51 субъект не имеет ни одного застройщика, внедряющего комплексные умные решения.

Анастасия Фартыгина