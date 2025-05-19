Стендап-комик Нурлан Сабуров задержан в аэропорту Шереметьево

. Фото: Ирина Плотникова

Известный стендап-комик и ведущий шоу «Что было дальше?» Нурлан Сабуров был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. По информации SHOT, ему грозит депортация в Казахстан.

Сейчас артист находится в миграционном отделе в Подмосковье, к нему направляется адвокат. Нурлан Сабуров, уроженец Казахстана, переехал в Россию в 2014 году и с тех пор пытается получить российское гражданство.

Нурлан Сабуров стал широко известен благодаря своим выступлениям и участию в популярных телепроектах. В 2017 году он провел масштабный тур по 20 городам России и Казахстана.

Матвей Гавриков