«КОС-Синтез» стал чемпионом, оторвавшись от «Ак Барса»

Вся борьба осталась в казанском бассейне

«КОС-Синтез» - снова чемпион!. Фото: realnoevremya.ru

Обыграв в Волгограде местный «Спартак» со счетом 12:8, казанский «КОС-Синтез» завершил финальную серию со счетом 3:0 и во второй раз подряд и в шестой раз в истории клуба выиграл золотые медали чемпионата России. «Реальное время» рассказывает об очередном триумфе ватерпольного суперклуба Казани.

Домашние стены и надежда на домашнее судейство

Два казанских матча между «КОС-Синтезом» и волгоградским «Спартаком» стали украшениями завершающегося сезона. Даже в невеликой тренерской карьере наставника чемпионов Евгения Ярощука уже есть два поединка, которые можно пересматривать и обсуждать как триумф спортивной воли. Это полуфинал в Казани в рамках чемпионата страны прошлого года, когда синтезовцы вначале спаслись в основное время, а затем победили в серии пенальти, а также вторая встреча финала с Волгоградом.

Неудивительно, что зрители на трибунах волгоградского бассейна и телезрители, причем не только волгоградские, находились в предвкушении третьего матча. Для спартаковцев это были домашние стены и надежда на домашнее судейство, поскольку казанским они остались недовольны настолько, что главный тренер команды Владимир Карабутов получил красную карточку и не смог находиться на бортике.

Резюмируя матч в Волгограде, хозяева не могли бы кинуть в представителей судейского корпуса не то что камень, но даже косой взгляд. 15 удалений у казанцев против 10 хозяйских привели к тому, что в конце поединка синтезовцы остались без игроков обороны. Константин Киселев, Артем Одинцов, Даниил Пронин были досрочно удалены из воды, чтобы вернуться в нее с финальным свистком для чемпионского купания. У Волгограда также два игрока не смогли доиграть до конца, когда к Степану Андрюкову присоединился Кирилл Носаев, Но равенство в количестве удалений наблюдалось только по исходу первого периода, когда судьи по два раза наказывали игроков команд-финалистов. Причем только казанцы использовали большинство, а Волгоград оба своих гола забросил с игры.

Капитан казанцев Сергей Лисунов. realnoevremya.ru

Побрызгались водичкой

Комментаторы волгоградского матча сконцентрировались на том, что в Казани выступает шесть бывших спартаковцев. Во-первых, надо поблагодарить наших «контрагентов» по финалу за трансляцию с комментаторами, поскольку без сопровождения просмотр игры производит тягостное впечатление. И при этом внести правку в понятие бывших игроков и воспитанников. Капитан казанцев Сергей Лисунов, старожил казанского клуба Николай Лазарев и присоединившийся к ним Константин Киселев — это, конечно, продукт работы блестящей, в прошлом, волгоградской школы водного поло. Если перечислять всех, кого она выпустила, на это уйдет много времени.



Но все же Арслан Закиров или Адель Латыпов, поигравшие за Волгоград и вернувшиеся в Казань, были и остаются продуктами системы подготовки «КОС-Синтеза», как и три действующих игрока спартаковцев — Сергей Буланаев, Роман Усов и Тимур Шайхутдинов. В целом 17 из 20 голов в этой игре забросили казанцы и волгоградцы.

Именно уроженцы Казани Усов и Шайхутдинов своими голами в первом периоде сохраняли интригу до максимума, пока синтезовцы во втором периоде дважды не реализовали численное большинство и не вышли вперед. К большому перерыву счет вырос до 4:2, потому что хозяева бассейна не забросили ни разу, хотя имели четыре подобных шанса.

Уже к началу третьего периода голевое преимущество казанцев выросло до двухразового, когда Арслан Закиров сделал счет 6:3, реализовав пенальти. После чего они начали брызгаться с Романом Усовым, с которым вместе тренировались у одного наставника по 1997 году рождения Владимира Федорина с той лишь разницей, что Усов изначально приехал в Казань из Ульяновска. Судья подозвал их и выговорил им, что плескаться нельзя.

С мячом Роман Шепелев. realnoevremya.ru

Как будто против синтезовцев играл юниорский Ростов-на-Дону, а не многоопытный Волгоград

Выиграв второй период со счетом 3:0, казанцы продолжили наращивать преимущество, выиграв предпоследний период матча и всего чемпионата со счетом 4:2. При этом нельзя сказать, что хозяевам категорически не везло. Например, гол Максима Шулева — это чистое везение, когда движением, похожим на гребок, он отправил мяч в ворота Евгения Кострова, сделав счет 8:4 в пользу казанцев. У которых все было на такой уверенности, что создавалось впечатление, что им противостоит юниорский Ростов-на-Дону, а не многоопытный Волгоград. Эмиль Зиннуров оформил дубль, что встречается крайне редко, а здесь он просто вколачивал мячи в угол ворот спартаковцев. Кстати, к нему нет претензии, что он воспитанник волгоградской школы водного поло на том основании, что Эмиль там родился, когда его отец Ирек Зиннуров играл за местный «Спартак-Лукойл».

Дошло до того, что в начале заключительного периода они заработали удаление во время стартового ввода мяча в игру. Это выглядело удивительно, когда после борьбы за спорный мяч волгоградский Роман по фамилии Усов отправился в бокс для штрафников, а казанский Роман по фамилии Шепелев к бортику к наставнику Евгению Ярощуку, который решил взять тайм-аут, чтобы расписать, как реализовать удаление. Получилось так, как тренер прописал. Пас, пас, и Никита Деревянкин с позиции столба делает счет 9:4. Все на такой уверенности, что редко встретишь у казанцев. Арслан Закиров забивал в большинстве, реализовывал пенальти, с которыми у нас проблемы чуть ли не исторического масштаба. Комментатор предсказывал, куда полетит мяч, и Закиров бросал туда, без шансов для Петра Федотова.

Что касается его визави, то в этот раз ворота казанцев защищал Евгений Костров. Мы же помним, как два его выхода в казанских матчах приводили к перелому в ходе игры, получается, что Ярощук изначально лишал себя потенциального козыря, если бы что-то пошло не так. Но факт в том, что у казанцев все шло так. Это у Волгограда был игровой отрезок, когда они 11 минут не могли поразить ворота Кострова. И было всего лишь пять голов в большинстве и 15 шансов, из них три — в заключительном периоде, когда казанцы уже прекратили яростное сопротивление, достигнув более чем двукратного преимущества в счете 9:4. Евгений Костров уходил из Казани, когда здесь вырастили полноценного первого номера Игоря Чиркова, но ветеран российского водного поло вернулся.

Эмиль Зиннуров. realnoevremya.ru

Ждем продолжение противостояния Казани и Волгограда

Закрывали протокол своими голами центры обеих команд — волгоградец Владимир Нежинский и капитан казанцев Сергей Лисунов, который красивым броском с разворота установил окончательный счет 12:8. Это шестое золото для казанского клуба, опередившего по количеству чемпионств хоккейный «Ак Барс». Впереди только «Динамо-Ак Барс» из хоккея на траве и волейбольный «Зенит-Казань».

В каком-то нескончаемом противостоянии казанских игровых команд за золото российских чемпионатов мы обыграли Волгоград в водном поло и Санкт-Петербург в мужском волейболе. Были сильнее Красноярска в кубке регби, при этом уступив Калининграду в женском волейболе и армейцам в мужском баскетболе на стадии полуфинала.

Правда, спортивное противостояние Волгограда и Казани 2025 года не завершено, поскольку с 99-процентной уверенностью можно ожидать, что нас ждут гандбольные поединки казанского «Зиланта» и волгоградского «Каустика» за право играть в следующем году в Суперлиге.

