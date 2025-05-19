Зампред Госдумы допустил новые изменения в Конституцию

. Фото: Максим Платонов

Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил о возможных новых изменениях в Конституцию России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, предстоящие поправки могут быть более масштабными, чем те, что были приняты пять лет назад.

— Очень многое изменилось в стране с начала СВО, — отметил Толстой. Он подчеркнул, что действующая Конституция была написана при определенных обстоятельствах, которые сейчас существенно изменились.

Парламентарий выразил уверенность, что «эти изменения не последние» и России предстоят новые конституционные реформы. При этом он не уточнил конкретные сроки и направления потенциальных изменений.

Матвей Гавриков