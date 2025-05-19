Трамп и Путин начали телефонные переговоры
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в данный момент проводят телефонные переговоры, сообщает агентство Reuters.
Во время телефонного разговора Дональд Трамп предложит Владимиру Путину пути восстановления двусторонних отношений, включая экономические выгоды для России, заявил вице-президент США Джеймс Вэнс.
— США ожидают реального мирного предложения «на столе», — добавил американский вице-президент, подчеркнув готовность Вашингтона к конструктивному диалогу.
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