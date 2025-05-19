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Трамп и Путин начали телефонные переговоры

17:37, 19.05.2025
Трамп и Путин начали телефонные переговоры
. Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в данный момент проводят телефонные переговоры, сообщает агентство Reuters.

Во время телефонного разговора Дональд Трамп предложит Владимиру Путину пути восстановления двусторонних отношений, включая экономические выгоды для России, заявил вице-президент США Джеймс Вэнс.

— США ожидают реального мирного предложения «на столе», — добавил американский вице-президент, подчеркнув готовность Вашингтона к конструктивному диалогу.

Матвей Гавриков

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