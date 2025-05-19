Средняя зарплата в России превысила 91 тыс. рублей

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Средняя зарплата в России впервые превысила 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные представили «Сбераналитика» и «Работа.ру». Если текущий темп роста сохранится, к концу года средняя зарплата может достичь 100 тыс. рублей.

Особенно заметен рост зарплат среди молодых специалистов до 24 лет — их доходы увеличились на 16,7% и составили в среднем 72,5 тыс. рублей. Наиболее высокие зарплаты наблюдаются у работников в возрасте 35–44 лет (101,4 тыс. рублей) и 25–34 лет (98,7 тысячи рублей).

Медианная зарплата также возросла и достигла 66,7 тыс. рублей. В 13 регионах России доходы населения выросли более чем на 19%. Лидером по приросту стала Удмуртия с ростом в 21,7%, за ней следуют Тульская и Свердловская области с 20,1 и 20% соответственно.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Обрабатывающая промышленность остается на первом месте по уровню заработка с зарплатой в 95,6 тыс. рублей, увеличившейся на 18,4%. На втором месте — IT-отрасль с зарплатой 147,3 тыс. рублей (+18%). Транспорт и логистика, а также строительство также показали значительный рост.

По данным «Работа.ру», среднее зарплатное предложение на рынке труда в первом квартале 2025 года составило 97,5 тыс. рублей, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сфере финансов и страхования зарплатные предложения увеличились на 19%, а в производстве и промышленности — на 18,8%.

Лидером по размеру зарплатных предложений остается строительная отрасль с доходом в среднем 137,3 тыс. рублей в месяц. На втором месте — транспорт и логистика с предложением в 125,9 тыс. рублей.

Напомним, что, по данным сайтов «Авито Работа» и «Авито Недвижимость», в первом квартале 2025 года Татарстан показал существенный рост зарплатных предложений для риелторов, заняв четвертое место в рейтинге регионов России.

Анастасия Фартыгина