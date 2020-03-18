Казанскую галерею одежды «Эбиволь» могут выставить на улицу в год 25-летия

Партнер Татьяны Забегиной выставил на продажу занимаемое известным салоном здание на Парижской Коммуны

Как стало известно «Реальному времени», основанная четверть века назад галерея «Эбиволь» может быть выселена из здания на улице Парижской Коммуны в центре Казани. Это произойдет в случае, если так решит новый хозяин объекта, выставленного на продажу одним из двух совладельцев галереи. Что думает об этом создательница фирмы и бренда Татьяна Забегина и каковы перспективы ее предприятия — в нашем материале.

«Я буду вести бизнес независимо от места его нахождения»



«Реальному времени» стало известно о планах партнера по бизнесу Татьяны Забегиной — продать здание, где работает основанная ею знаменитая казанская галерея «Эбиволь». Объект культурного наследия на углу улиц Парижской Коммуны и Габдуллы Тукая общей площадью 3 тыс. кв метров предлагают купить за 69,9 млн рублей.

— Удобное расположение в центральной части города, историческое здание начала прошлого века, земля в аренде, внутренний хозяйственный двор. Удобно для размещения гостиницы, офисов, банка… Возможна продажа 50% доли в ООО, — сообщил продавец.

Автор объявления о продаже здания — совладелец ООО «Эбиволь» Александр Иванченко. С корреспондентом «Реального времени» он отказался обсуждать какие-либо детали планируемой им сделки, заявив, что все указано в объявлении.

А создательница компании и ее исполнительный директор Татьяна Забегина сообщила:

— Имеется объявление о продаже доли или части здания, однако пока решение о продаже мной не принималось. Объявление подал партнер. Я продолжаю вести бизнес, и буду делать это независимо от места его нахождения.

Татьяна Забегина отметила, что не торопится продавать исторический дом, где два с половиной десятилетия размещаются мастерские и галерея «Эбиволь». Фото yandex.ru

Татьяна Забегина отметила, что не торопится продавать исторический дом, где два с половиной десятилетия размещаются мастерские и галерея «Эбиволь», несмотря на то, что предложения о покупке поступают. Это объект культурного наследия республиканского значения — Здание типографии и словолития братьев Каримовых, построено оно в 1861 году, а в конце советского периода в нем размещались службы швейной фабрики «Киемнер». С момента, когда там обосновалось ее предприятие, Забегина добросовестно несет обязанности по сохранению объекта культурного наследия: почти непрерывно ремонтирует и реставрирует его, а это — дорогое удовольствие. На последний ремонт в прошлом году, когда был восстановлен верхний этаж, компании пришлось взять крупный кредит.

— Здание может быть продано только серьезному инвестору, неравнодушному к истории Казани и готовому нести расходы на сохранение объекта, — подчеркнула Забегина.

Купеческий дом с бурной историей

Здание на углу улиц Г. Тукая и Парижской Коммуны (Тихвинской и Сенной) было построено в 1883 году для купца Яушева по проекту казанского архитектора Петра Романова — как жилое. Романов, построивший в Казани целый ряд зданий, признанных ныне объектами культурного наследия, работал в стиле эклектики. Он выступил автором проектов усадьбы Тихомирнова на улице Островского и Бурнаевской мечети. В оформлении фасадов дома Яушева просматриваются ампирные мотивы. Благодаря наличию внутреннего дворика с улицы Парижской Коммуны оно смотрится как два отдельных здания.

Дом купца Яушева неоднократно переходил из рук в руки, а последними его собственниками перед Октябрьской революцией стали крупнейшие татарские книгоиздатели — купцы Каримовы. В 1898 братья Мухаметзян и Шарифзян Каримовы открыли в нем Торговый дом, а в 1900 г. — еще и типографию.

В 1906—1929 гг. в этом здании находилась открытая при поддержке книгоиздателей «Исламская библиотека» — «Китапханаи Исламия» с читальным залом на 150 мест, ее основал татарский педагог и журналист Ахмедхади Максуди. С 1922 года библиотека носила имя Мулланура Вахитова, в 1923—1924 гг. здесь служил библиотекарем драматург Мирхайдар Файзи.

По словам зампредседателя ТРО ВООПиК Фариды Забировой, внешне этот объект культурного наследия сохранился неплохо, а о внутреннем его состоянии она судить не взялась, пояснив, что дать такую оценку возможно только после детального обследования, а она этим вопросом не занималась.

Здание на углу улиц Г. Тукая и Парижской Коммуны (Тихвинской и Сенной) было построено в 1883 году для купца Яушева по проекту казанского архитектора Петра Романова. Фото old-kzn.ru

«Объект интересный»

Цену, по которой выставлено на продажу здание «Эбиволь», генеральный директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров назвал «интересной:

— 25 тысяч рублей за квадратный метр в центре города — это привлекательно, но надо, разумеется, посмотреть охранные обязательства. Если в историческом здании предметом охраны являются, например, интерьеры, это может осложнить его использование.

А представитель собственника, откликнувшийся по телефону, указанному в объявлении о продаже, дал понять, что это объект доходный и перспективный:

— В здании есть арендаторы, есть и помещения, которые можно сдать в аренду. Как указано в объявлении, перепланировка помещений в нем возможна.

Прибыль и благотворительность



Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», ООО «Эбиволь», зарегистрированное в 1998 году бывшим заместителем генерального директора АО «Киемнер»Татьяной Забегиной, в настоящее время в равных долях принадлежит Александру Иванченко и дочери Забегиной Екатерине Егоровой. До 2002 года АО «Киемнер» числилось в соучредителях компании. Сами основатели модной галереи ведут счет своему бизнесу с 1995 года.

ООО «Эбиволь» специализируется на производстве национальной одежды и аксессуаров, конек фирмы — художественная вышивка. Это микропредприятие со среднесписочной численностью 7 человек обладает 100-тысячным уставным капиталом и завершило 2018 год, имея выручку от продажи в 6,44 млн рублей и чистую прибыль в 273 тыс.

Компания регулярно участвует в госзакупках, в 2018 году она изготавливала костюмы и аксессуары для Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля и для театра кукол «Экият» — в общей сложности на полмиллиона рублей, а в 2019-м — для «Экият» на более скромную сумму — около 130 тыс.

ООО «Эбиволь» специализируется на производстве национальной одежды и аксессуаров, конек фирмы — художественная вышивка. Фото yandex.ru

По тому же адресу, что и «Эбиволь», зарегистрировано ООО «Эбиволь Стиль», долю в котором Татьяна Забегина продала более 12 лет назад. Ее компаньон Александр Иванченко — на сегодня в одном лице руководитель и собственник этого микропредприятия с численностью работников 3 человека. 2018 год ООО «Эбиволь Стиль» завершило с выручкой от продажи в 1,32 млн рублей и чистым убытком в 33 тыс. Также убыточным является и существующее с 1992 года ООО «Юнител» — по итогам 2018 года оно принесло убытков на 327 тыс. рублей при выручке в 5,31 млн, на сегодня Забегиной принадлежит в нем 10%, а Иванченко — 90%.

Татьяна Забегина — юрист по образованию, прошла все этапы роста — от юрисконсульта до заместителя гендиректора — в АО «Киемнер». С самого начала предпринимательской деятельности она занимается благотворительностью и общественной деятельностью. Забегина — учредитель благотворительного фонда «Родники мира», соучредитель ТРОД «Женские инициативы» и организатор первой частной художественной галереи «Эбиволь» — выставки местных художников в зале на улице Парижской Коммуны проводятся с 90-х годов прошлого века.