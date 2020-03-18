Новости недвижимости

09:21 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Казанскую галерею одежды «Эбиволь» могут выставить на улицу в год 25-летия

07:00, 18.03.2020 2

Партнер Татьяны Забегиной выставил на продажу занимаемое известным салоном здание на Парижской Коммуны

Казанскую галерею одежды «Эбиволь» могут выставить на улицу в год 25-летия
Фото: yandex.ru

Как стало известно «Реальному времени», основанная четверть века назад галерея «Эбиволь» может быть выселена из здания на улице Парижской Коммуны в центре Казани. Это произойдет в случае, если так решит новый хозяин объекта, выставленного на продажу одним из двух совладельцев галереи. Что думает об этом создательница фирмы и бренда Татьяна Забегина и каковы перспективы ее предприятия — в нашем материале.

«Я буду вести бизнес независимо от места его нахождения»

«Реальному времени» стало известно о планах партнера по бизнесу Татьяны Забегиной — продать здание, где работает основанная ею знаменитая казанская галерея «Эбиволь». Объект культурного наследия на углу улиц Парижской Коммуны и Габдуллы Тукая общей площадью 3 тыс. кв метров предлагают купить за 69,9 млн рублей.

— Удобное расположение в центральной части города, историческое здание начала прошлого века, земля в аренде, внутренний хозяйственный двор. Удобно для размещения гостиницы, офисов, банка… Возможна продажа 50% доли в ООО, — сообщил продавец.

Автор объявления о продаже здания — совладелец ООО «Эбиволь» Александр Иванченко. С корреспондентом «Реального времени» он отказался обсуждать какие-либо детали планируемой им сделки, заявив, что все указано в объявлении.

А создательница компании и ее исполнительный директор Татьяна Забегина сообщила:

— Имеется объявление о продаже доли или части здания, однако пока решение о продаже мной не принималось. Объявление подал партнер. Я продолжаю вести бизнес, и буду делать это независимо от места его нахождения.

Татьяна Забегина отметила, что не торопится продавать исторический дом, где два с половиной десятилетия размещаются мастерские и галерея «Эбиволь». Фото yandex.ru

Татьяна Забегина отметила, что не торопится продавать исторический дом, где два с половиной десятилетия размещаются мастерские и галерея «Эбиволь», несмотря на то, что предложения о покупке поступают. Это объект культурного наследия республиканского значения — Здание типографии и словолития братьев Каримовых, построено оно в 1861 году, а в конце советского периода в нем размещались службы швейной фабрики «Киемнер». С момента, когда там обосновалось ее предприятие, Забегина добросовестно несет обязанности по сохранению объекта культурного наследия: почти непрерывно ремонтирует и реставрирует его, а это — дорогое удовольствие. На последний ремонт в прошлом году, когда был восстановлен верхний этаж, компании пришлось взять крупный кредит.

— Здание может быть продано только серьезному инвестору, неравнодушному к истории Казани и готовому нести расходы на сохранение объекта, — подчеркнула Забегина.

Купеческий дом с бурной историей

Здание на углу улиц Г. Тукая и Парижской Коммуны (Тихвинской и Сенной) было построено в 1883 году для купца Яушева по проекту казанского архитектора Петра Романова — как жилое. Романов, построивший в Казани целый ряд зданий, признанных ныне объектами культурного наследия, работал в стиле эклектики. Он выступил автором проектов усадьбы Тихомирнова на улице Островского и Бурнаевской мечети. В оформлении фасадов дома Яушева просматриваются ампирные мотивы. Благодаря наличию внутреннего дворика с улицы Парижской Коммуны оно смотрится как два отдельных здания.

Дом купца Яушева неоднократно переходил из рук в руки, а последними его собственниками перед Октябрьской революцией стали крупнейшие татарские книгоиздатели — купцы Каримовы. В 1898 братья Мухаметзян и Шарифзян Каримовы открыли в нем Торговый дом, а в 1900 г. — еще и типографию.

В 1906—1929 гг. в этом здании находилась открытая при поддержке книгоиздателей «Исламская библиотека» — «Китапханаи Исламия» с читальным залом на 150 мест, ее основал татарский педагог и журналист Ахмедхади Максуди. С 1922 года библиотека носила имя Мулланура Вахитова, в 1923—1924 гг. здесь служил библиотекарем драматург Мирхайдар Файзи.

По словам зампредседателя ТРО ВООПиК Фариды Забировой, внешне этот объект культурного наследия сохранился неплохо, а о внутреннем его состоянии она судить не взялась, пояснив, что дать такую оценку возможно только после детального обследования, а она этим вопросом не занималась.

Здание на углу улиц Г. Тукая и Парижской Коммуны (Тихвинской и Сенной) было построено в 1883 году для купца Яушева по проекту казанского архитектора Петра Романова. Фото old-kzn.ru

«Объект интересный»

Цену, по которой выставлено на продажу здание «Эбиволь», генеральный директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров назвал «интересной:

— 25 тысяч рублей за квадратный метр в центре города — это привлекательно, но надо, разумеется, посмотреть охранные обязательства. Если в историческом здании предметом охраны являются, например, интерьеры, это может осложнить его использование.

А представитель собственника, откликнувшийся по телефону, указанному в объявлении о продаже, дал понять, что это объект доходный и перспективный:

— В здании есть арендаторы, есть и помещения, которые можно сдать в аренду. Как указано в объявлении, перепланировка помещений в нем возможна.

Прибыль и благотворительность

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», ООО «Эбиволь», зарегистрированное в 1998 году бывшим заместителем генерального директора АО «Киемнер»Татьяной Забегиной, в настоящее время в равных долях принадлежит Александру Иванченко и дочери Забегиной Екатерине Егоровой. До 2002 года АО «Киемнер» числилось в соучредителях компании. Сами основатели модной галереи ведут счет своему бизнесу с 1995 года.

ООО «Эбиволь» специализируется на производстве национальной одежды и аксессуаров, конек фирмы — художественная вышивка. Это микропредприятие со среднесписочной численностью 7 человек обладает 100-тысячным уставным капиталом и завершило 2018 год, имея выручку от продажи в 6,44 млн рублей и чистую прибыль в 273 тыс.

Компания регулярно участвует в госзакупках, в 2018 году она изготавливала костюмы и аксессуары для Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля и для театра кукол «Экият» — в общей сложности на полмиллиона рублей, а в 2019-м — для «Экият» на более скромную сумму — около 130 тыс.

ООО «Эбиволь» специализируется на производстве национальной одежды и аксессуаров, конек фирмы — художественная вышивка. Фото yandex.ru

По тому же адресу, что и «Эбиволь», зарегистрировано ООО «Эбиволь Стиль», долю в котором Татьяна Забегина продала более 12 лет назад. Ее компаньон Александр Иванченко — на сегодня в одном лице руководитель и собственник этого микропредприятия с численностью работников 3 человека. 2018 год ООО «Эбиволь Стиль» завершило с выручкой от продажи в 1,32 млн рублей и чистым убытком в 33 тыс. Также убыточным является и существующее с 1992 года ООО «Юнител» — по итогам 2018 года оно принесло убытков на 327 тыс. рублей при выручке в 5,31 млн, на сегодня Забегиной принадлежит в нем 10%, а Иванченко — 90%.

Татьяна Забегина — юрист по образованию, прошла все этапы роста — от юрисконсульта до заместителя гендиректора — в АО «Киемнер». С самого начала предпринимательской деятельности она занимается благотворительностью и общественной деятельностью. Забегина — учредитель благотворительного фонда «Родники мира», соучредитель ТРОД «Женские инициативы» и организатор первой частной художественной галереи «Эбиволь» — выставки местных художников в зале на улице Парижской Коммуны проводятся с 90-х годов прошлого века.

Инна Серова
НедвижимостьБизнесИсторияКультураОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:52
    Здание типографии и словолития братьев Каримовых, построено оно в 1861 году
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/168897-k-25-letiyu-ebivol-prodaet-zdanie-v-centre-stolicy-rt
    Значит и этому объекту культурного наследия скоро конец...
    Ответить
  • Анонимно 08:40
    Ну они могут потом расположится и в другом помещении? Или нет?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости недвижимости

09:21 МСК Все новости
Новости раздела