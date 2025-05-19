«Яндекс» предложил ввести правила для роботов-доставщиков
Компания «Яндекс» направила в Минэкономразвития предложения по регулированию движения роботов-доставщиков (роверов), сообщает «Коммерсантъ».
Документ предусматривает создание экспериментального правового режима (ЭПР) для закрепления статуса роботов как участников дорожного движения. Режим может быть распространен на 20 регионов.
Основные положения инициативы:
- Роботы будут признаны участниками движения с «автоматизированной системой управления», но без статуса транспортных средств.
- Разрешено движение по обочинам, правому краю дороги, тротуарам, велодорожкам и внутри зданий.
Скорость роботов ограничат: 25 км/ч — на дорогах, 10 км/ч — на тротуарах, 6 км/ч — на пешеходных переходах.
- Парковка разрешена на тротуарах, у специальных конструкций и мест для велосипедов/электросамокатов.
- На корпусе роботов должны быть номера и QR-коды.
- Каждый робот будет застрахован на 500 тыс. рублей на случай ДТП.
- Установят правила оформления происшествий с участием роботов.
- Ответственность за ущерб возлагается на компанию, диспетчеров или технических специалистов.
Разработка роботов-доставщиков началась в июне 2019 года, а уже в 2020 году стартовали их тестирования. Создано три поколения устройств, оснащенных лидарами (лазерными локаторами), аналогичными системам беспилотных автомобилей «Яндекса». Сейчас роботы работают в Москве и на частных территориях, таких как отели.
В апреле «Яндекс» объявил о планах разработки гуманоидных роботов. Проект станет одним из первых, поддержанных недавно созданным фондом Yet Another Tech Fund. В 2025 году фонд выделит 330 млн рублей на поддержку технологических инициатив сотрудников компании с возможностью увеличения финансирования.
Минэкономразвития подтвердило готовность обеспечить правовое сопровождение проекта для безопасного внедрения инноваций с учетом интересов всех участников рынка.
Также «Яндекс» планирует создать отдельный бренд «Автономный транспорт» для всех своих проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками.
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