«Яндекс» предложил ввести правила для роботов-доставщиков

Компания «Яндекс» направила в Минэкономразвития предложения по регулированию движения роботов-доставщиков (роверов), сообщает «Коммерсантъ».

Документ предусматривает создание экспериментального правового режима (ЭПР) для закрепления статуса роботов как участников дорожного движения. Режим может быть распространен на 20 регионов.

Основные положения инициативы:

Роботы будут признаны участниками движения с «автоматизированной системой управления», но без статуса транспортных средств.

Разрешено движение по обочинам, правому краю дороги, тротуарам, велодорожкам и внутри зданий.

Скорость роботов ограничат: 25 км/ч — на дорогах, 10 км/ч — на тротуарах, 6 км/ч — на пешеходных переходах.

Парковка разрешена на тротуарах, у специальных конструкций и мест для велосипедов/электросамокатов.

На корпусе роботов должны быть номера и QR-коды.

Каждый робот будет застрахован на 500 тыс. рублей на случай ДТП.

Установят правила оформления происшествий с участием роботов.

Ответственность за ущерб возлагается на компанию, диспетчеров или технических специалистов.

Разработка роботов-доставщиков началась в июне 2019 года, а уже в 2020 году стартовали их тестирования. Создано три поколения устройств, оснащенных лидарами (лазерными локаторами), аналогичными системам беспилотных автомобилей «Яндекса». Сейчас роботы работают в Москве и на частных территориях, таких как отели.

В апреле «Яндекс» объявил о планах разработки гуманоидных роботов. Проект станет одним из первых, поддержанных недавно созданным фондом Yet Another Tech Fund. В 2025 году фонд выделит 330 млн рублей на поддержку технологических инициатив сотрудников компании с возможностью увеличения финансирования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минэкономразвития подтвердило готовность обеспечить правовое сопровождение проекта для безопасного внедрения инноваций с учетом интересов всех участников рынка.

Также «Яндекс» планирует создать отдельный бренд «Автономный транспорт» для всех своих проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками.

Матвей Гавриков