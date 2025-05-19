Путин подписал указ о мониторинге вреда от действий иностранных государств

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого Российской Федерации иностранными государствами, организациями и гражданами. Об этом сообщает ТАСС.

Документ направлен на систематизацию данных о негативном воздействии санкционных и других ограничительных мер.

Указ предусматривает создание единого механизма сбора и анализа информации о последствиях таких действий для экономики, социальной сферы и безопасности страны. Это позволит более эффективно разрабатывать меры противодействия и минимизации ущерба.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. Подробности реализации указа будут определены правительством России в установленные сроки.

Матвей Гавриков