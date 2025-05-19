Трамп: разговор с Путиным был успешным, переговоры России и Украины начнутся немедленно

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным прошел «очень хорошо». По его словам, Россия и Украина вскоре начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта. Об этом сообщает RT.

Трамп сообщил, что Ватикан выразил готовность принять переговоры между Москвой и Киевом. Также он отметил, что видит большой потенциал для развития торговых отношений между США и Россией после урегулирования украинского кризиса.

— Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно, — подчеркнул Трамп. Он добавил, что проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, а также лидеров европейских государств, включая Эммануэля Макрона и Урсулу Мерц.

Трамп выразил уверенность, что диалог между сторонами приведет к долгосрочному решению конфликта.

Матвей Гавриков