Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев станут ведущими VK Fest в Казани

. Фото: Максим Платонов

Более 100 блогеров и инфлюенсеров выступят на VK Fest 2025 в пяти городах России. В числе участников — Дима Масленников, «Импровизаторы», Влад А4, Бустер, Дмитрий Журавлев, Олеся Иванченко и другие.

В Казани мероприятие состоится 29 июня. Ведущими фестиваля в столице Татарстана станут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. Среди участников — Валя Карнавал, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, Женя Лизогуб, Милана Некрасова и Гурам Амарян. Гости фестиваля смогут лично пообщаться со знаменитостями, сделать совместное фото и посетить автограф-сессии. Точное расписание мероприятий будет опубликовано позднее.

Завершится VK Fest в Москве. Ведущим «Синей сцены» станет Дима Масленников. 19 июля приветствовать гостей фестиваля будут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Аня Pokrov, а 20 июля — Леон Кемстач с соведущей. В столице к фестивалю присоединятся Валя Карнавал, Сергей Матвиенко, Арсений Попов.