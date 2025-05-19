Татарстан в ближайшие дни ожидают дожди и порывистый ветер

. Фото: Максим Платонов

В прошедшие выходные в Татарстане была теплая, но переменчивая погода. В дневные часы местами прошли кратковременные дожди, а в некоторых районах фиксировались грозы и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха колебалась от +23 до +26 градусов днем и опускалась от +12 до +14 ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

Сегодня погоду в регионе определяет западный циклон с центром над Нижним Новгородом. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и град. В полдень температура воздуха составит от +16 до +22 градусов.

В ближайшие сутки Татарстан окажется под влиянием юго-западного циклона. Прогнозируется облачная погода с дождями, местами сильными, а также грозами и ветром с порывами до 20 м/с, а в отдельных районах — до 23 м/с. Ночью температура будет колебаться от +8 до +13, а днем — от +14 до +19.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

21 мая в республике сохранится небольшой и умеренный дождь, местами возможны грозы и ветер с порывами до 18 м/с. Ночью температура составит от +7 до +12 градусов, а днем — от +15 до +20.

22 мая ночью Татарстан окажется под влиянием высокого давления, и дожди пройдут лишь местами. Температура ночью составит от +6 до +11 градусов, а днем ожидается от +17 до +22.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, 23 мая погода будет спокойной и без существенных осадков, максимальная температура достигнет от +16 до +21 градуса. Однако 24 мая из-за близости атмосферного фронта возможны небольшие дожди, а температура немного повысится от +17 до +22.

Анастасия Фартыгина