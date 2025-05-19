Летом казанским детям дадут возможность не только отдохнуть, но и заработать

Для юных горожан организуют передвижной подростковый клуб, новый музыкальный фестиваль, спортивные и творческие соревнования под открытым небом

. Фото: Мария Зверева

Самый популярный экзамен у одиннадцатиклассников — по профильной математике

В этом году школу в Казани окончат 21 284 выпускника: 15 133 из них получат аттестаты за 9-й класс, 6 151 — за 11-й, рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии начальник управления образования исполкома города Ирек Ризванов. Общегородской последний звонок пройдет 24 мая в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». Хедлайнерами станут казанский dj-исполнитель Bubblegum, соул-исполнитель и композитор Паша Руденко и группа «Фэмили». После последнего звонка выпускников ждет итоговая аттестация: у девятиклассников она начнется 21 мая, у одиннадцатиклассников — 23 мая.



В этом году для сдачи ЕГЭ предусмотрено 26 пунктов, ОГЭ — 58, ГВЭ — 10. Для детей с ОВЗ организуют 91 пункт на дому. В проведении экзаменов будут задействованы 10 тыс. педагогов, которые прошли обучающие тренинги. Основной этап ЕГЭ будет идти до 16 июня, ОГЭ — до 11 июня. Затем предусмотрены резервные даты и пересдача. Приемная кампания в вузы стартует 20 июня.



Наиболее популярными дисциплинами для сдачи ОГЭ среди девятиклассников являются информатика (ее выбрали 44,1% школьников), обществознание (42,9%) и география (41%). С существенным отрывом топ-5 замыкают биология (18,7%) и иностранные языки (14,9%).

скриншот трансляции аппаратного совещания

Одиннадцатиклассники чаще всего выбирают профильную математику — 57,9%. Базовую математику сдают 40,8% выпускников. Обществознание, информатика и иностранные языки пользуются популярностью и здесь: на экзамены по этим предметами придут 36,2%, 25,7% и 17,5% будущих абитуриентов соответственно. А вот историю и литературу выпускники 9-х и 11-х классов выбирают редко. Самой непопулярной дисциплиной у сдающих ЕГЭ стала география — на этот экзамен отправятся лишь 1,7% от общего числа.



Отдохнуть в пришкольном лагере, поработать в трудовой бригаде

В летних пришкольных лагерях Казани, которые пройдут с 26 мая по 26 июня, ждут 19 тыс. детей. Для получения путевки родителям предстоит заплатить 817 рублей. Дети участников СВО смогут отдохнуть в пришкольных лагерях бесплатно.



— Старшеклассники Казани получат прекрасную возможность заработать свои первые деньги. Для учеников в возрасте от 14 до 17 лет будет организована работа в трудовых бригадах. Планируется привлечь 827 человек. Работа продлится 13 дней, по три-пять часов ежедневно, и будет заключаться в выполнении посильных задач на пришкольной территории и внутри зданий, — рассказал Ирек Ризванов.

Оплата труда школьников в возрасте 14—15 лет составит 7,5 тыс. рублей, 16—17 лет — 8,6 тыс. рублей. Записаться в трудовые бригады дети могут через классных руководителей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Смены в детских лагерях будут носить имена героев Великой Отечественной войны

В летних лагерях смогут отдохнуть 15,7 тыс. казанских школьников. К сезону готовятся 11 муниципальных лагерей, 16 лагерей предприятий и организаций. В настоящее время заканчивается комплексная подготовка к летнему сезону. На устранение предписаний надзорных органов было выделено 11 млн рублей, а внебюджетная деятельность центра «Ял» позволила провести ремонтные работы на 21,5 млн рублей, рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.

Бесплатные путевки доступны для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, а также детей участников СВО. Планируется охватить порядка 1,6 тыс. человек. Для них на сайте центра «Ял» есть отдельные вкладки, подчеркнула спикер.

Первые заезды в детские лагеря запланированы на 31 мая. Тематика будет связана с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Каждая смена носит название героя, чьим именам названа одна из улиц Казани — например, Аркадия Гайдара и Мусы Джалиля. Последняя пройдет на татарском языке.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

30 детей от 14 до 17 лет в летних лагерях станут помощниками вожатых. Они заработают от 8,5 тыс. до 11 тыс. рублей за 18-дневную смену. Финансирование проходит за счет внебюджетных источников центра «Ял».

Лето в городе: занятия в парках и скверах, фестиваль для молодых исполнителей

В подростковых клубах Казани летом запланирован проект «Точки лета», в который вошли три крупных направления:

«Притяжение». Открытый пятидневный проект пройдет с июня по август в подростковых клубах по месту жительства в разных районах Казани. Планируется охватить 300 человек.

«Клуб в твоем дворе». Во дворах, парках и скверах организуют открытые занятия и крупные события. Планируемый охват — более 1 тыс. человек.

«Хобби бокс». В отдаленные поселки Казани приедет передвижной подростковый клуб. В программу входят спортивные, творческие, технические активности, прикладное творчество. Планируемый охват — более 1 тыс. человек.

Впервые будет организован лагерь дневного пребывания на базе молодежного центра «Вертолет». Уже запланировано четыре семидневные смены с июня по август. В летнем дворике пройдет другой проект — «Тепло».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Он включает в себя серию мероприятий под открытым небом: поэтический слэм, батлы, творческие вечера и встречи. Также на базе молодежного центра планируется проведение подростковых дискотек, соревнований по киберспорту, уличным видам спорта и танцам, тренировок со знаменитостями. Летом стартует реализация проекта для начинающих предпринимателей с записью подкастов и обучающими встречами, — поделилась Алия Загидуллина.

Крупные мероприятия для детей начнутся с 1 июня — Дня защиты детей. В парке «Елмай» пройдет мультиформатная площадка «Мы там, где ты». В конце лета в разных точках города состоится фестиваль для молодых исполнителей «Звучи». Он будет разделен на несколько направлений, в том числе — для рок-исполнителей, музыкальных бэндов, диджеев, поэтов, бардов.

Галия Гарифуллина