В августе Казань и Тегеран свяжут прямые авиарейсы

Идея запуска прямого авиасообщения между Казанью и Тегераном обсуждалась еще в 2023 году

. Фото: Максим Платонов

Из Казани начнут выполнять прямые рейсы в Иран. Иранская авиакомпания Mahan Air открыла продажу билетов на маршруте Казань — Тегеран. Полеты начнутся в августе и продлятся до октября 2025 года. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и средам. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Идея запуска прямого авиасообщения между Казанью и Тегераном обсуждалась еще в 2023 году. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников упоминал о планах на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в марте того года. В то время Росавиация уже выдала татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» разрешение на выполнение рейсов в Тегеран, однако полеты так и не были запущены.

Анастасия Фартыгина