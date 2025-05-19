Цены на обучение в вузах России вырастут на 20–30%
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в российских вузах на 20–30% уже в этом году. Основная причина повышения — увеличение нормативов затрат на одного студента, которые напрямую влияют на формирование цен.
Итоговые тарифы на обучение будут утверждены до 1 июня.
Таким образом, студенты и абитуриенты могут столкнуться с существенным повышением расходов на получение высшего образования в ближайшем будущем.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.