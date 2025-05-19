Цены на обучение в вузах России вырастут на 20–30%

. Фото: Максим Платонов

Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в российских вузах на 20–30% уже в этом году. Основная причина повышения — увеличение нормативов затрат на одного студента, которые напрямую влияют на формирование цен.

Итоговые тарифы на обучение будут утверждены до 1 июня.

Таким образом, студенты и абитуриенты могут столкнуться с существенным повышением расходов на получение высшего образования в ближайшем будущем.

Матвей Гавриков