Коростелев: олимпийская медаль — главная цель на следующий сезон

. Фото: Динар Фатыхов

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что завоевание олимпийской медали станет для него приоритетной задачей в преддверии Олимпиады 2026 года. Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

— Почти у каждого спортсмена Олимпиада — главный старт в карьере, — подчеркнул Коростелев в интервью РИА Новости.

Стремление к достижению высоких результатов на международной арене остается ключевым мотиватором для спортсмена, который активно готовится к предстоящему сезону.

Напомним, что группа российских лыжников во главе с тренером Егором Сориным начала тренировочный сбор в турецком Белеке. Тренировки спортсменов прошли с 6 по 16 мая.

Матвей Гавриков