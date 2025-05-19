Казань вошла в топ-5 популярных направлений для летнего отдыха у россиян

. Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в пятерку самых популярных направлений для летнего отдыха у россиян, согласно исследованию сервиса бронирования отелей «Отелло».

Около 85% россиян планируют провести летний отпуск в путешествии, причем большинство (69%) — по России. Самым популярным форматом отдыха является комбинированный — сочетание пляжных активностей с экскурсиями и прогулками (34%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Санкт-Петербург лидирует по числу бронирований на лето 2025 года (18%), за ним следуют Краснодарский край (16%) и Москва (10%). В первую десятку также вошли Калининградская область, Татарстан, Приморский край, Нижегородская область, Республика Алтай, Ставропольский край и Дагестан.

Самым бюджетным направлением из топ-10 является Ставропольский край (средний чек за ночь — 5770 рублей), а самым дорогим — Калининградская область (9147 рублей за ночь).

Анастасия Фартыгина