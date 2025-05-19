Учителя физики, математики и информатики в Татарстане получат гранты до 300 тыс. рублей
Кабмин Татарстана учредил грант для поддержки учителей физики, математики и информатики в 2025 году. Соответствующий документ подписал премьер-министр Алексей Песошин.
Грант направлен на стимулирование и поддержку педагогов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Физико-математический прорыв».
На грант могут претендовать учителя с квалификационными категориями и стажем работы, молодые учителя со стажем до пяти лет, а также педагоги, ведущие дополнительные занятия по физике, математике и информатике для 5-7 классов.
Номинации и размеры грантов:
- «Учитель физико-математического профиля» — до 100 грантов по 300 тыс. рублей;
- «Молодой учитель физико-математического профиля» — до 150 грантов по 240 тыс. рублей;
- «Педагог руководитель физико-математического кружка» — до 100 грантов по 90 тыс. рублей.
Напомним, что с начала года размер предоставляемых гарантов не изменился.
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