10 лет Иннополису: почему город не ждет снятия санкций и откуда возьмет еще 474 млрд рублей
Город работает как «триединая сущность»
Иннополис 9 июня отметит десятилетие с начала строительства. Разработанный сингапурским архитектором Лиу Тай Кером, сегодня он представляет собой полноценное мини-государство с развитой инфраструктурой, производственным сектором и системой подготовки кадров. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Татарстана, куратор проекта «Иннополис» Роман Шайхутдинов на пресс-конференции «Инновационному центру Иннополис 10 лет: достижения и планы развития».
Он назвал «Иннополис» «триединой сущностью», объединяющей город, университет и особую экономическую зону (ОЭЗ). Реализация концепции «15-минутного города» изначально предполагала окупаемость проекта, и на данный момент вложенные 31 млрд рублей инвестиций полностью себя оправдали.
По словам мэра Иннополиса Дмитрия Вандюкова, город продолжает удерживать лидерство по уровню средних зарплат, которые составляют 154,6 тыс. рублей. Более 75% жителей Иннополиса — это ИТ-специалисты, работающие на 10,1 тыс. рабочих местах.
Но люди приезжают сюда не только как на «вахту». За 10 лет Иннополис стал домом для многих семей. Здесь создана 441 новая ячейка общества и родилось 525 детей.
— Город они могут считать своей малой родиной, — с гордостью заявил Вандюков, отметив, что средний возраст жителя Иннополиса составляет 31 год.
До 2050 года городу надо привлечь 400 млрд рублей инвестициями
— 12 лет прошло [с начала проектирования Иннополиса], но сделать предстоит кратно больше, — выразился Шайхутдинов. И действительно, город к 2050 году должен сильно окрепнуть и обрести деньги и территорию.
Согласно мастер-плану, предусматривается создание удобной транспортной сети с Казанью и запуск аэрологистики. При этом площадь жилищного фонда должна достигнуть 2,2 млн кв. м, а количество рабочих мест вырасти в три раза — до 46,6 тыс. человек. Иннополис откроет еще 10 школ и 23 детских сада.
Вандюков сообщил, что на реализацию потребуется 474,9 млрд рублей, при этом 3/4 суммы будут привлечены за счет инвестиций партнеров, а не государственных средств.
«Было бы хорошо, если санкционная политика продолжится»
Несмотря на санкционное давление, ОЭЗ «Иннополис» продолжает привлекать новые стартапы и резидентов. Об этом свидетельствуют цифры: 342 зарегистрированные компании, 11,2 тыс. рабочих мест и 214 млрд рублей инвестиций. Примечательно, что 22 компании входят в список 100 лучших по версии Forbes.
— Первые пять лет мы работали на репутацию экосистемы, где можно успешно реализовать проекты. Сейчас мы вышли на уровень 40-50 новых компаний в год, отбирая лучшие из 150 поступающих заявок, — отметил гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.
Санкции, как ни парадоксально, оказали «благоприятное» влияние на работу ОЭЗ «Иннополис», стимулируя развитие не только ИТ-сферы, но и промышленности. Халимов подчеркнул важность не просто импортозамещения, но и поддержки экспорта отечественных решений.
— Открылись новые ниши, ранее занятые западными компаниями, что дало мощный прирост резидентов. Было бы хорошо, если санкционная политика продолжится, поскольку импортозамещение еще не завершено, — отметил он.
Продуктовые компании Иннополиса активно выходят на рынки дружественных стран. Решения, разработанные в ОЭЗ, востребованы в СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, поскольку программное обеспечение не требует сложной логистики.
Параллельно с развитием бизнеса Иннополис наращивает и инфраструктуру для размещения компаний.
— Помимо двух действующих технопарков, заполненных на 85%, в этом году частный инвестор в рамках государственно-частного партнерства построил еще два здания общей площадью 62 тыс. кв. м, — сообщил Халилов.
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