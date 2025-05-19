10 лет Иннополису: почему город не ждет снятия санкций и откуда возьмет еще 474 млрд рублей

Закладка капсулы с посланием потомкам на месте строительства проекта "Иннополис". Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Город работает как «триединая сущность»

Иннополис 9 июня отметит десятилетие с начала строительства. Разработанный сингапурским архитектором Лиу Тай Кером, сегодня он представляет собой полноценное мини-государство с развитой инфраструктурой, производственным сектором и системой подготовки кадров. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Татарстана, куратор проекта «Иннополис» Роман Шайхутдинов на пресс-конференции «Инновационному центру Иннополис 10 лет: достижения и планы развития».

Он назвал «Иннополис» «триединой сущностью», объединяющей город, университет и особую экономическую зону (ОЭЗ). Реализация концепции «15-минутного города» изначально предполагала окупаемость проекта, и на данный момент вложенные 31 млрд рублей инвестиций полностью себя оправдали.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам мэра Иннополиса Дмитрия Вандюкова, город продолжает удерживать лидерство по уровню средних зарплат, которые составляют 154,6 тыс. рублей. Более 75% жителей Иннополиса — это ИТ-специалисты, работающие на 10,1 тыс. рабочих местах.

Но люди приезжают сюда не только как на «вахту». За 10 лет Иннополис стал домом для многих семей. Здесь создана 441 новая ячейка общества и родилось 525 детей.

— Город они могут считать своей малой родиной, — с гордостью заявил Вандюков, отметив, что средний возраст жителя Иннополиса составляет 31 год.

До 2050 года городу надо привлечь 400 млрд рублей инвестициями

— 12 лет прошло [с начала проектирования Иннополиса], но сделать предстоит кратно больше, — выразился Шайхутдинов. И действительно, город к 2050 году должен сильно окрепнуть и обрести деньги и территорию.

Согласно мастер-плану, предусматривается создание удобной транспортной сети с Казанью и запуск аэрологистики. При этом площадь жилищного фонда должна достигнуть 2,2 млн кв. м, а количество рабочих мест вырасти в три раза — до 46,6 тыс. человек. Иннополис откроет еще 10 школ и 23 детских сада.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Вандюков сообщил, что на реализацию потребуется 474,9 млрд рублей, при этом 3/4 суммы будут привлечены за счет инвестиций партнеров, а не государственных средств.

«Было бы хорошо, если санкционная политика продолжится»

Несмотря на санкционное давление, ОЭЗ «Иннополис» продолжает привлекать новые стартапы и резидентов. Об этом свидетельствуют цифры: 342 зарегистрированные компании, 11,2 тыс. рабочих мест и 214 млрд рублей инвестиций. Примечательно, что 22 компании входят в список 100 лучших по версии Forbes.

— Первые пять лет мы работали на репутацию экосистемы, где можно успешно реализовать проекты. Сейчас мы вышли на уровень 40-50 новых компаний в год, отбирая лучшие из 150 поступающих заявок, — отметил гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Санкции, как ни парадоксально, оказали «благоприятное» влияние на работу ОЭЗ «Иннополис», стимулируя развитие не только ИТ-сферы, но и промышленности. Халимов подчеркнул важность не просто импортозамещения, но и поддержки экспорта отечественных решений.

— Открылись новые ниши, ранее занятые западными компаниями, что дало мощный прирост резидентов. Было бы хорошо, если санкционная политика продолжится, поскольку импортозамещение еще не завершено, — отметил он.

Продуктовые компании Иннополиса активно выходят на рынки дружественных стран. Решения, разработанные в ОЭЗ, востребованы в СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, поскольку программное обеспечение не требует сложной логистики.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Параллельно с развитием бизнеса Иннополис наращивает и инфраструктуру для размещения компаний.

— Помимо двух действующих технопарков, заполненных на 85%, в этом году частный инвестор в рамках государственно-частного партнерства построил еще два здания общей площадью 62 тыс. кв. м, — сообщил Халилов.

Рената Валеева