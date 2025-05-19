Суд в Москве оштрафовал Apple на 7,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*
Таганский районный суд Москвы впервые назначил штраф компании Apple за нарушение российского законодательства.
Компания «Эпл Дистрибьюшн Интернешнл Лимитед» (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ.
Согласно постановлению суда, компания оштрафована на 7,5 млн рублей. Это первый случай подобного наказания для корпорации Apple в России.
Напомним, что международное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.
Справка
* движение признано экстремистским, деятельность является запрещенной на территории РФ
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